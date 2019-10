Marte | InSight ascolta i suoni del Pianeta Rosso

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019)continua adre iprovenienti dal sottosuolo marziano, grazie al suo ‘orecchio’ speciale, il sismografo Seis (Seismic Experiment for Interior Structure) fornito dal Cnes e da i suoi partner. Seis è stato progettato perre gli eventi sismici su: lo studio di questi fenomeni permetterà agli scienziati di studiare come le onde sismiche si muovono all’interno dele di rivelare la struttura più profonda di. Lo scorso 6 aprile – riporta Global Science – è stato registrato il primo evento sismico, catalogato intorno a una magnitudo di 2-2.5. Successivamente, Seis hato altri duemoti, il 22 maggio maggio (Sol 173 della missione -magnitudo 3.7) e il 25 luglio (Sol 235 – magnitudo 3.3). Questi, non percepibili dall’orecchio umano, sono stati accelerati ed elaborati per essere udibili e sono stati registrati grazie ai ...

