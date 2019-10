Maltempo | pioggia e vento sulle Marche

Maltempo - 2019 anno di pioggia : 5 nubifragi al giorno con un aumento del 77% : Torna il Maltempo in un 2019 segnato fino ad ora dal verificarsi lungo la Penisola di cinque eventi climatici estremi al giorno tra trombe d’aria, bombe d’acqua, grandinate e nubifragi che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione della nuova perturbazione del mese di ottobre, sulla base della banca dati ESWD che ha rilevato in Italia un totale di ben 1354 eventi estremi, il 77% ...

Maltempo : “Arriva l’autunno dopo un estate con -23% di pioggia” : Il Maltempo arriva con l’autunno dopo una estate in cui dal punto di vista climatologico è caduta in Italia quasi un quarto della pioggia in meno della stagione (-23%) ma con una temperatura superiore di 1,7 gradi la media di riferimento, più bassa solo di quella delle estati bollenti del 2003 e del 2017 negli ultimi 60 anni. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione alla prima perturbazione di Ottobre che sta colpendo da nord a sud la ...

Previsioni meteo 25 settembre : pioggia e autunno al Nord - tregua dal Maltempo al Sud : Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, una nuova perturbazione attraverserà velocemente l'Italia, portando piogge e locali rovesci soprattutto al Nord-Est, in Liguria e sulle regioni centrali tirreniche, dove si attende un lieve calo delle temperature nelle ore diurne. Il meteo migliorerà poi di nuovo a partire da domani.Continua a leggere

Maltempo Piemonte - Confagricoltura di Cuneo : “Vigneti e noccioleti flagellati da pioggia e grandine” : La violenta ‘bomba d’acqua’ mista a grandine che ieri pomeriggio si è abbattuta su una vasta zona dell’Albese rischia di compromettere seriamente i raccolti nei noccioleti e nei vigneti delle zone colpite. A lanciare l’allarme la Confagricoltura di Cuneo che con i suoi tecnici sta monitorando i danni provocati dalla pioggia, oltre 70mm in un’ora, dalle forti raffiche di vento e, soprattutto, dalla grandine. ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : ancora pioggia e temporali : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 2 settembre, Maltempo e allerta gialla: ecco dove

Il Maltempo fa le prove per l'autunno : pioggia - vento e cali temperatura : Francesca Bernasconi Oggi previsti temporali su varie regioni. Poi, dopo una pausa, da lunedì il maltempo si estenderà su tutta l'Italia Il tempo fa le prove per l'autunno. In serata, infatti, sono previsti temporali sulle regioni del Centro e del Sud dell'Italia e in alcune città è stata emessa l'allerta gialla. Forti rovesci e possibili grandinate sulle regioni a rischio maltempo, causato dall'accumulo di calore pomeridiano, che ...

Maltempo Sardegna - in poche ore la pioggia di un mese : fulmine su un aereo a Cagliari [LIVE] : Venticinque millimetri di pioggia in media nel corso della mattinata nel sud Sardegna, più della metà di quanta ne cade in mese. Il dato arriva dalla Protezione civile regionale, che sta monitorando l’evoluzione del Maltempo nella parte meridionale dell’Isola. Guardando le statistiche dell’Arpas relative al 2011, in un anno sulla costa sud-orientale della Sardegna cadono mediamente 400 millimetri di pioggia, si arriva a 600 ...

Maltempo a Roma : pioggia torrenziale - allagamenti e alberi caduti : Un albero caduto in viale Tor di Quinto e un sottopasso chiuso per allagamento sull’Appia, in via dei Laghi. E’ il primo bilancio del Maltempo che ha colpito Roma questo pomeriggio. In via Appia Nuova per il sottopasso allagato sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Tuscolano che hanno gestito la viabilità. In Viale Tor di Quinto, all’altezza del civico 119, invece un albero è caduto improvvisamente sulla ...

Maltempo estremo in Slovenia : pioggia e grandinate causano frane e esondazioni di torrenti - un fulmine colpisce un ciclista italiano [FOTO e VIDEO LIVE] : Situazione complessa in Slovenia interessata dal forte Maltempo. pioggia e grandinate hanno interessato, nel pomeriggio, i comuni di Vuzenica e Muta causando esondazioni di torrenti e allagamenti in diverse zone. Al momento la tempesta si sta spostando dal bacino di Lubiana e dalla regione della Dolenjska a nord-est del paese. Si prevede che il tempo sarà piuttosto volatile durante la notte e domani. Nel pomeriggio, la zona di Slovenj Gradec, ...

Maltempo Marche - pioggia e grandine ad Ascoli : strade allagate e decine di interventi [FOTO] : Un’intensa ondata di Maltempo, con pioggia, grandine e vento, ha colpito nel pomeriggio la provincia di Ascoli Piceno, e in particolare l’Alto Ascolano. decine le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco per danni a tetti, alberi caduti, strade e cantine allagate. Critica la situazione nelle zone più interne, come a Venarotta e Roccafluvione, dove i vigili del fuoco sono mobilitati per ovviare ad allagamenti e rimozione di ...

Maltempo Piemonte : nel Saluzzese 102mm di pioggia in poche ore : Centodue millimetri di pioggia in poche ore. Il violento nubifragio che questa mattina ha colpito la zona di Barge, Bagnolo e Carde’ ha provocato disagi e danni. Piccoli rii e torrenti si sono ingrossati nel volgere di pochi minuti. Si sono registrate decine di piccole frane e allagamenti di garage e scantinati. Chiusa la provinciale tra Saluzzo e Cavour, nel tratto tra Staffarda e Crocera di Barge per la piena del torrente Ghiandone, ...

Maltempo - pioggia e temporali in arrivo anche al Centro : addio al caldo intenso : Il ribaltone meteo di metà settimana è in agguato, il Maltempo nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti sull'Italia in particolare su Alpi, prealpi, Appennino Centro meridionale e Toscana. L'instabilità riguarderà in realtà un po' tutta la Penisola. Come conseguenza le temperature scenderanno anche di quattro cinque gradi.Continua a leggere

Maltempo Nord Italia - pioggia e evacuazioni : nubifragio nel Bresciano - donna dispersa in un torrente - frana in Valchiavenna [FOTO LIVE] : Ancora Maltempo in Nord Italia, mentre il Centro Sud boccheggia dal caldo con temperature superiori ai +40°C. Diverse le zone colpite: un nubifragio si è abbattuto nel Bresciano. Nel cielo sopra città e provincia si è formata una nuova ‘supercella’ che ha scaricato a terra grandine e pioggia. Forti raffiche di vento anche superiori ai 100 Km/h. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco con gravi danni alle abitazioni e ai tetti ...

Maltempo : allerta pioggia a Milano - al via monitoraggio fiumi : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha attivato il Coc, Centro operativo comunale per il rischio di forti temporali anche sulla città. Il centro è stato attivato alle 12 e la disposizione fa seguito all'avviso di allerta (codice giallo) emesso dal centro meteo regionale lombardo. Con l