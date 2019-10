L' oroscopo del 4 ottobre e classifica ' top e flop' | conquiste per Sagittario | ok Bilancia

L'oroscopo del weekend dal 4 al 6 ottobre : Toro frettoloso - Vergine determinata : L'oroscopo del weekend approfondisce i transiti planetari e tiene conto dell'entrata di Mercurio in Scorpione che conferisce un'intuizione, frutto di un'intelligenza brillante e magnetica. Nuovi incroci astrologici segnano il destino di ciascun simbolo zodiacale e una prontezza di riflessi combinata agli effetti portentosi di Mercurio beneficerà anche Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo del giorno 5 ottobre - 2ª sestina : inizio week-end positivo per lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 5 ottobre 2019 è pronto a dare ottime notizie a due segni e qualche piccola delusione ai restanti. Ovviamente le predizioni, come da titolo, sono incentrate esclusivamente sui sei segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. In analisi il prossimo sabato d'inizio weekend, messo sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di dare un nome e un ...

oroscopo del primo weekend di ottobre : Toro produttivo - Pesci romantici : Il mese di settembre è ormai alle spalle e gli strascichi che alcuni segni zodiacali stanno ancora portando saranno cancellati da ottobre. L'Oroscopo del primo weekend di questo mese vede particolarmente fortunati segni come quello del Toro e quello dei Pesci, particolarmente produttivi nell'ambito lavorativo ed in quello sentimentale. I nati nel segno dell'Acquario dimostreranno di essere particolarmente gelosi nei confronti del partner e verso ...

oroscopo del mese di ottobre : bel cielo per i sentimenti dei Gemelli : È iniziato il mese di ottobre 2019. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in questo periodo? Vediamo, di seguito come andrà questo inizio di autunno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Ariete: in questo mese nel campo lavorativo è probabile che dobbiate mettervi particolarmente in gioco. Se ultimamente in amore avete vissuto dei problemi, in questo periodo sentite l'esigenza di più ...

L'oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 3 ottobre : Sagittario suscettibile - Leone equilibrato : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì garantisce splendide emozioni, tutte da vivere in due per rendere la storia amorosa più avvincente e promettente per i sentimenti. Il quadro astrale approfondito nelle previsioni astrologiche promette bellissime emozioni per Ariete, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno, il cui temperamento incisivo sarà addolcito da Venere, Sole e Luna, regalando attimi di puro romanticismo. L'oroscopo di ...

oroscopo del giorno 4 ottobre : Bilancia positiva - Gemelli creativi : L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre prevede tensione per il Cancro, mentre per i Pesci sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: siete un segno molto forte che sta iniziando un periodo di ripresa. Questi ultimi mesi dell'anno saranno molto interessanti e stimolanti. Nonostante le difficoltà che vi si porranno davanti avrete modo ...

L'oroscopo del giorno 2 ottobre - classifica top e flop : fortuna per Leone - Acquario ok : L'oroscopo del 2 ottobre riporta interessanti posizionamenti astrali. La giornata è messa in risalto dalla Luna crescente nel segno del Sagittario che permane per oltre 48 ore. Lavoro, faccende domestiche, compiti vari e questioni di cuore: sono tante le tematiche coinvolte in questo primo mercoledì ottobrino. Tra i segni che se la caveranno maggiormente spiccano soprattutto quelli d'acqua come Cancro, Scorpione e Pesci. La ruota girerà bene ...

L'oroscopo del giorno 3 ottobre - 2ª sestina : Mercurio in Scorpione - Pesci 'due stelle' : L'oroscopo del giorno 3 ottobre 2019 è pronto a dare soddisfazioni agli amanti delle previsioni zodiacali. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo giovedì, messo sotto analisi in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Iniziamo subito a dare risalto a come potrebbe evolvere il prossimo giorno in calendario: ansiosi di sapere quanti e quali saranno i segni più fortunati a metà della settimana? La scelta ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 2 ottobre : Pesci romantico - Toro confuso : Luna in Scorpione nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì si trova in caduta ma condivide con questo segno l'elemento acqua, quindi diventa molto istintiva e indagatrice. Via libera all'approfondimento di una sensualità appassionata e misteriosa, poiché l'astro d'argento si rispecchia in acque torbide e ferme. Ma Luna riuscirà a cacciare fuori sensazioni nuove, attuando una rigenerazione sentimentale e scavando nelle impurità. Questo ...

oroscopo 1° ottobre : buone stelle per il lavoro del Capricorno : Inizia il mese di ottobre per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 1° ottobre 2019? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Astrologia del giorno 1° ottobre da Ariete e Vergine Ariete: con Venere in opposizione dovrete affrontare qualche discussione in campo sentimentale. Nel lavoro avrete molte cose da fare e vi sentirete particolarmente stanchi in serata. Toro: in ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 1 ottobre : Cancro sensibile - Acquario triste : Le sensazioni amorose entrano in gioco nelL'oroscopo dell'amore per i single di martedì e puntano un riflettore sugli affetti e le possibilità di ciascun segno zodiacale. Nel fiume di emozioni che sprigiona una Luna sensuale in Scorpione, nuove storie prendono forma grazie a un modo di fare magnetico che l'astro d'argento elargisce non solo a Scorpione ma anche a Cancro, Pesci, Capricorno, Sagittario, Bilancia e Vergine. Di seguito le previsioni ...

L'oroscopo del giorno 2 ottobre - da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Sagittario : L'oroscopo del giorno 2 ottobre 2019 mette in primo piano il grande momento offerto dalla Luna ai nati in Sagittario. Dunque, buone notizie in arrivo dall'Astrologia per questo mercoledì di metà settimana, in primis per gli amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi. La fortuna non guarderà solamente in direzione del Sagittario, questo è poco ma sicuro: in base a quanto estrapolato dalle ...

L'oroscopo del giorno - martedì 1° ottobre : Ariete conservativo - conferme per i Gemelli : Durante la giornata di martedì 1° ottobre, i nativi Capricorno cercheranno di confermare i propri successi lavorativi, anche se dovrà tenere conto di alcuni imprevisti, mentre per Toro si preannuncia una Luna nuova, che vi darà la possibilità di essere più concreti, più decisi in ambito sentimentale. Venere potrebbe mettere agitazione ai nativi Cancro, mentre per Vergine sarà una giornata estremamente positiva per quanto riguarda l'ambito ...