Iva Zanicchi | perché ha rifiutato Ora o mai più 2020 con Amadeus

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ora o mai più di: ecco perchè non ci sarà IvaIvaha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Oggi. E in questa occasione ha parlato dei suoi progetti futuri. Progetti che però non prevedono la sua partecipazione a Ora o mai più di. Difatti l’artista ha rivelato di aver ricevuto un’allettante proposta dal conduttore per entrare nella giuria vip del popolare talent show del Sabato sera di Rai Uno. Tuttavia quest’ultima ha dichiarato di aver preferito declinare l’invito nonostante la proposte fosse decisamente buona: “E’ che sono legata a Mediaset. Ci ho lavorato per 14 anni ai tempi di Ok, il prezzo è giusto…Mi sono fermata qui…” Insomma Ivanon sarà a Ora o mai più. Ma niente paura perchè ha già annunciato che questa stagione Tv sarà ricca di ...

