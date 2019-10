Grosso Iceberg si distacca in Antartide

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion E’ successo inquesto eccezionale distacco di un, la cui superficie è di circa 1636 km quadrati, ovvero circa come l’area urbana della città di Sydney, e uno spessore di circa 210m. Il distacco è stato osservato da satelliti europei e Usa lo scorso 25 Settembre 2019, nei pressi della calotta polare Amery. Dai rilevamenti fatti dagli scienziati dell’Australian Antarctic Division, D28 il nome tecnico di questa massa di ghiaccio, non sarebbe attribuibile direttamente ai cambiamenti climatici. Helen Amanda Fricker dello Scripps Institute of Oceanography, spiega che il distacco dell’dalla calotta antartica fa parte del normale ciclo della calotta polare in cui osserviamo eventi maggiori di distacco ogni 60/70 anni. Sarà tuttavia interessante, aggiunge ...

