Gli anti-PARP possono essere efficaci nel carcinoma ovarico avanzato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Due, farmaci che bloccano l’enzima Poli ADP-ribosio polimerasi, l'Olaparib, studiato in Francia all'Università Claude Bernard Lyon, e il Velaparib, studiato negli Stati Uniti all’MD Anderson Cancer Center di Houston, in aggiunta alla chemioterapia, hanno confermato la loroa in termini di aumento della sopravvivenza. In Spagna invece, gli oncologi della Clinica Universitaria di Navarra hanno studiato il Niraparib su donne in recidiva con o senza BRCA mutato, dopo aver completato il ciclo di chemio. Anche in questo caso risultati positivi. ESMO di Barcellona All'incontro annuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), organizzato a Barcellona dal 28/09 al 01/10, sono intervenuti oltre 28.000 medici. Una occasione di confronto su nuove terapie, prevenzione e diagnosi. E, come ogni anno, le novità non sono mancate. In particolare, quest’anno sono stati ...

