Formula 1 – Ferrari caotica a Sochi | Rosberg dice la sua | “non hanno fatto un bel lavoro

Formula 1 - Ross Brawn preoccupato per la Ferrari : “c’è una combinazione esplosiva da gestire” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha analizzato la situazione che si respira in casa Ferrari, soffermandosi sul dualismo tra Vettel e Leclerc La situazione che si respira in casa Ferrari non è delle più semplici, se ne è accorto anche Ross Brawn, incuriosito dal dualismo nato tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel nelle ultime settimane. LaPresse/Photo4 I due piloti non se le sono mandate a dire nemmeno a Sochi, spingendo il muretto ...

Formula 1 - Lewis Hamilton allo scoperto : “futuro in Ferrari? La cambierei in meglio - ma…” : Il pilota della Mercedes ha parlato del suo futuro, soffermandosi su un suo possibile trasferimento in Ferrari nel 2021 Lewis Hamilton non ha nessuna intenzione di lasciare la Mercedes, sottolineando come un suo trasferimento in Ferrari nel 2021 sia solo fantascienza. photo4/Lapresse Il britannico si trova a meraviglia nel team di Brackley, dunque difficilmente cambierà aria alla scadenza del suo contratto, come ammesso ai microfoni del ...

Formula 1 – Toto Wolff mette in dubbio la regolarità della Ferrari : “nuovi valori di velocità anomali!” : Toto Wolff sorpreso dalla grande velocità della Ferrari nella parte conclusiva della stagione: il team principal della Mercedes descrive i nuovi valori come ‘anomali’ e ‘insoliti’ Sarà pure soltanto il ‘finale di stagione’, la Mercedes avrà anche ‘il titolo in tasca’, ma vedere la Ferrari dominare è sempre un piacere per tutti i fan di F1, specialmente dopo una prima parte di stagione alquanto travagliata. Nelle ultime gare la Ferrari non ...

Formula 1 – Marko ci va giù pesantissimo : ancora un clamoroso affondo alla Ferrari dopo Sochi : Helmut Marko ancora durissimo contro la Ferrari dopo il Gp della Russia: le parole del consigliere Red Bull fanno fischiare le orecchie a Binotto e tutto il team di Maranello Helmut Marko sta facendo tanto discutere per le sue affermazioni contro la Ferrari dopo il Gp di Russia: il consigliere della Red Bull, proprietario del marchio Red Bull non le sta mandando a dire al team di Maranello ed è tornato a parlare della Rossa ai microfoni di ...

Formula 1 – Montezemolo difende la Ferrari e ironizza : “un cambio con me presidente? Sarebbe l’unica soluzione per…” : Montezemolo tra ironia e difese: l’ex presidente della Rossa dalla parte della Ferrari dopo la disfatta del Gp di Sochi Gara amara, ieri, a Sochi, per la Ferrari: Sebastian Vettel è stato costretto a fermarsi per un problema al motore, aiutando paradossalmente la Mercedes a rimanere avanti e a conquistare una doppietta che mancava da tanto. Charles Leclerc è riuscito a metterci una pezza, salendo ancora una volta sul podio, sul terzo ...

Formula 1 - Allison sghignazza in faccia alla Ferrari : “è deliziosamente ironico che la sfortuna di Vettel…” : Il direttore tecnico della Mercedes è tornato a parlare del Gran Premio di Russia, soffermandosi sulla sfortuna che ha colpito la Ferrari Un passato alla Ferrari e un presente alla Mercedes, James Allison è passato dall’altro lato della barricata, ricoprendo adesso il ruolo di direttore tecnico nella scuderia di Brackley. Lapresse Domenica si è goduto la doppietta ottenuta a Sochi da Hamilton e Bottas, arrivata grazie al problema ...

Formula 1 - Villeneuve punge la Ferrari dopo il Gran Premio di Sochi : “sono stati puniti” : L’ex campione del mondo canadese ha commentato la strategia di gara della Ferrari a Sochi, esprimendo il proprio punto di vista al riguardo La strategia scelta dalla Ferrari per il Gran Premio di Russia ha creato discussioni e polemiche non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche all’interno della scuderia stessa, con Leclerc che ha insistito fin dai primi giri per tornare in testa a scapito di Vettel. Lapresse Una questione ...

Formula 1 - incertezza Ferrari dopo la partenza del Gp di Sochi : tutti i team radio di Leclerc e Vettel con il muretto box [VIDEO] : Il botta e risposta tra Vettel e Leclerc con il muretto box della Ferrari durante i primi giri del Gran Premio di Sochi Primi giri davvero infuocati a Sochi per la Ferrari, conseguenza della strategia definita prima del Gran Premio di Russia, secondo la quale Leclerc avrebbe dovuto dare la scia a Vettel per superare Hamilton. Lapresse Un piano riuscito alla perfezione, con il tedesco addirittura saltato in testa alla corsa, recuperando ben ...

Formula 1 - Helmut Marko avverte la Ferrari : “prima o poi il box si spaccherà e noi vogliamo essere lì” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dell’equilibrio tra Vettel e Leclerc in casa Ferrari, sottolineando come prima o poi si spezzerà La Ferrari ha perso a Sochi un’occasione d’oro per centrare la quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale, cedendo l’intera posta alla Mercedes a causa di un guasto al motore di Sebastian Vettel. Un guaio che ha permesso a Hamilton di sfruttare anche la VSC a proprio ...

Formula 1 - Leclerc stuzzica la Ferrari : “la strategia alla partenza? Voglio solo capire che cosa è successo” : Il pilota della Ferrari si prende il podio ma con un mezzo sorriso, chiedendo lumi al proprio team sulla strategia alla partenza Charles Leclerc chiude al terzo posto il Gran Premio di Russia, un podio che lascia però con l’amaro in bocca il pilota della Ferrari, che avrebbe meritato molto di più vista la velocità della sua monoposto al pari di quella di Vettel. Photo4/LaPresse Il problema avuto dal tedesco ha però spiazzato il team ...

Formula 1 – Hamilton ‘minaccia’ le Ferrari : “abbiamo una strategia per mettergli pressione” : Lewis Hamilton promette battaglia: le parole del britannico della Mercedes dopo la pole position di Leclerc in Russia Charles Leclerc ha conquistato ieri, in Russia, la quarta pole position consecutiva: il monegasco della Ferrari si è piazzato davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e a Sebastian Vettel. Il team di Brackley adesso è sempre più consapevole della velocità della Ferrari, che sta diventando sempre più una minaccia. Nonostante ...

Formula 1 – Ferrari super a Sochi - ma Wolff non molla : “stanno spaccando tutti - ma…” : Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna dopo la pole position conquistata ieri da Leclerc a Sochi Charles Leclerc ha conquistato ieri a Sochi la sua quarta pole position consecutiva. La Ferrari, dunque, ancora una volta è riuscita a far meglio della Mercedes, mettendo in difficoltà il team di Brackley. Nonostante la disfatta in qualifica, Toto Wolff non ha intenzione di gettare la spugna: “non ci arrendiamo mai“, ha ...

Formula 1 – Gomme e strategie - Hamilton svela : “Ferrari veloce - userà le soft. Noi partiamo con le medie perchè…” : Lewis Hamilton fa luce sulla strategia Mercedes in vista della gara di Sochi: il pilota britannico spiega il motivo per il quale userà le medie per ‘controbilanciare’ le soft della Ferrari Dopo un anno passato a dominare il Mondiale di Formula 1, da diverse gare Hamilton è costretto ad inseguire le Ferrari. Prima Leclerc, poi Vettel, sono stati capaci di metterlo in difficoltà tanto nelle gare quanto nelle qualifiche. A Sochi, ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas fra difficoltà e strategia : “Ferrari più veloci in rettilineo - dunque abbiamo pensato di…” : Dopo la quarta posizione nelle qualifiche di Sochi Valtteri Bottas fa luce sulla strategia Mercedes: Ferrari troppo veloce, le ‘Frecce d’Argento’ proveranno a rincorrere Non va oltre il quarto posto Valtteri Bottas nelle qualifiche di Sochi. In una pista che in passato gli è sempre stata favorevole, il pilota finlandese non riesce ad esprimersi al meglio, finendo addirittura quinto e guadagnando una posizione solo grazie ...