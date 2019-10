Dal reddito di cittadinanza e quota 100 risparmi per 1 | 5 miliardi | li useremo per la

Reddito di cittadinanza usato nei sexy shop : scanDalo a Caserta : La legge parla chiaro. Tra la lista di prodotti e servizi non acquistabili con la card del Reddito di cittadinanza ci sono anche «il materiale pornografico e i beni e servizi per...

Lo scanDalo del reddito di cittadinanza alla ex brigatista : Non so quale sia il modo migliore per impressionare l’opinione pubblica e lucrare sulla vicenda: “brigatista in panciolle riceve soldi dallo Stato”? Oppure, più direttamente: “Uccidi e ti sarà dato”? In un caso o nell’altro, e nei molti altri casi in cui la vicenda è rimbalzata sui giornali, prevale

Pd - Calenda : “Preoccupato Dalla sua narcosi - si parla solo dell’agenda del M5s”. Poi attacca Di Maio - navigator e reddito di cittadinanza : “Sono molto preoccupato dalla narcosi del Pd, si parla solo dell’agenda del M5s. Ecco perché il mio ex partito continua a calare nei sondaggi”. A dirlo, con un video pubblicato sui social, il fondatore di Siamo europei ed ex tesserato del Partito democratico, Carlo Calenda. Che ha attaccato Luigi Di Maio e ha contestato la permanenza di misura targate 5 stelle, come navigator e reddito di cittadinanza. L'articolo Pd, Calenda: ...

Reddito di cittadinanza 2019 : gli esclusi Dall’obbligo lavorativo : Il Reddito di cittadinanza 2019 è una misura volta da un lato a sostenere economicamente i nuclei familiari in condizioni di disagio sociale e, dall’altro, favorire l’occupazione o il reinserimento professionale. Per questo, l’erogazione del sussidio è subordinata ad obblighi precisi: nello specifico alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e alla sottoscrizione del “Patto per il lavoro”. In particolare, il Patto per il ...

Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati Dal MeF - come cambiano : Reddito di cittadinanza e Bonus 80 euro confermati dal MeF, come cambiano Il destino di Reddito di cittadinanza e Quota 100 è a un bivio dopo l’insediamento del nuovo governo giallorosso: che fine faranno le misure “simbolo” di Movimento 5 Stelle e Lega dopo la fine dell’esperienza pentaleghista? Reddito di cittadinanza: le parole di Gualtieri Su entrambe le misure è intervenuto Roberto Gualtieri, il successore di Giovanni Tria al ...

Napoli - Arturo Dallo spaccio nelle Vele al reddito di cittadinanza : «Vivo per strada tra mille difficoltà» : Sottoscala bui e maleodoranti in cui non entra mai la luce de sole. Un luogo angusto chiuso da un cancello a cui c?è sempre chi bussa. A qualsiasi ora del giorno e della notte. Continue...

Reddito di cittadinanza sarà modificato Dal nuovo governo : ecco cosa cambierà : Non solo quota 100. Il Partito democratico, in vista dell'accordo di governo con i pentastellati e della prossima legge di Bilancio, oltre a puntare a un depotenziamento della misura bandiera...