Calciomercato | Milan e Inter potrebbero rinforzarsi | Ozil e Jay Rodríguez fra i nomi

Calciomercato Milan : Donnarumma avrebbe rifiutato il rinnovo - il Barcellona pensa a Piatek : La prima offerta del Milan a Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del suo contratto non è stata ritenuta soddisfacente. Quest'estate la questione Donnarumma ha tenuto banco nel Calciomercato rossonero, con l'estremo difensore che era stato legato a un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. La Gazzetta dello Sport aveva suggerito che il Milan non fosse totalmente contrario alla vendita di Donnarumma a patto che le pretese economiche ...

Calciomercato - il veto di Cristiano Ronaldo alla Juve : rivoluzione Milan - talento per il Bologna ed ore calde al Genoa : Il Calciomercato continua a regalare colpi di scena, nelle ultime ore importanti novità che riguardano il calcio italiano e non solo, si muovono anche i club all’estero. Le prossime finestre si preannunciano scoppiettanti, sia quella di gennaio che quella della prossima estate, ecco tutte le ultime notizie dell’ultim’ora. IL BARCELLONA BUSSA IN CASA NAPOLI – Il Barcellona guarda in casa Napoli, nel mirino è finito ...

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Calciomercato Milan - il futuro di Kessiè e Calhanoglu resta in bilico : Wolves e Monaco potrebbero entrambi fare nuovi tentativi per acquistare Franck Kessie dal Milan nel mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport ha affermato, verso la fine della finestra di trasferimento estivo, che l'Ivoriano era uno dei tre giocatori che il club stava cercando di vendere prima della chiusura della finestra. La Repubblica (citata da Calciomertcato.com) arrivò addirittura a dichiarare che il Milan e Monaco avevano concordato una ...

Calciomercato - bombe su Ibrahimovic e Menez : le ultime su Montella e l’innesto in prospettiva del Milan : Il Calciomercato in Italia ed all’estero continua a muoversi, si pensa al presente ma anche al futuro con le prossime sessioni di gennaio e giugno che si preannunciano scoppiettanti. Novità clamorose sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese potrebbe seguire le orme del centrocampista Daniele De Rossi al Boca Juniors, lo riferisce l’edizione argentina di AS che parla di contatti tra il club e l’agente Mino Raiola, ...

Le notizie del giorno – Polveriera Milan - le ultime di Calciomercato - il post criptico di Cristiano Ronaldo : Polveriera Milan – Sono ore bollenti in casa Milan ma soprattutto di riflessione in vista del futuro. Inizio difficile di campionato per i rossoneri nonostante un calendario agevole almeno nelle prime tre giornate, all’esordio la squadra di Giampaolo ha perso con il risultato di 1-0 contro l’Udinese, poi le due vittorie consecutive contro due squadre nettamente inferiori come Brescia e Verona ma senza entusiasmare infine la brutta ...

Calciomercato - duello Juve-City : ritorno di fiamma per Samp e Genoa - scambio Milan-Torino : Novità nelle ultime ore di Calciomercato, i club si muovono con l’intenzione di rinforzarsi in vista delle prossime sessioni, interessanti indicazioni che riguardano i club di Serie A e non solo. Il Real Madrid ha messo nel mirino l’attaccante del Manchester City Raheem Sterling, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ l’entourage del calciatore lavora al rinnovo coi ‘citizens ma ...

Calciomercato - novità su Mandzukic : occhio a Rakitic e alle manovre di Milan e Inter : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa. Le squadre sono al lavoro già per l’inverno e l’estate prossimi. occhio in casa Juventus alla cessione di Mario Mandzukic. L’attaccante croato non rientra nei piani di Sarri e nei giorni scorsi sembrava vicinissimo al Qatar, dove il mercato chiude il 30 settembre. Ma nelle ultime ore sembra che Mandzukic stia ...

Calciomercato - i tifosi del Milan chiedono la testa di Giampaolo ed il grande ritorno - il Tottenham bussa in casa Fiorentina : Continuano le trattative di Calciomercato, i club del massimo campionato italiano e non solo si muovono in vista delle prossime sessioni, ore calde dopo l’ultima giornata in Serie A, in particolar modo situazione delicata per quanto riguarda alcune panchine. Critiche furiose nei confronti di Giampaolo dopo la sconfitta del derby contro l’Inter. PANCHINA Milan, LA PROtesta DEI tifosi – I tifosi del Milan chiedono già la ...

Calciomercato - la bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : cessione dell’Atalanta a gennaio - scambio Milan-Siviglia : Le squadre del massimo campionato italiano e non solo continuano a muoversi sul Calciomercato, la sessione estiva è da poco terminata ma i club non si fermano, nelle ultime ore importanti aggiornamenti che riguardano anche le big del campionato di Serie A, le dirigenze si muovono in vista delle sessioni di gennaio e giugno. HUDSON-ODOI RINNOVA CON IL CHELSEA – Importante mossa per il futuro in casa Chelsea, Callum Hudson-Odoi ha ...

Calciomercato Milan - Suso potrebbe partire a gennaio : possibile scambio con il Psg : Pur essendo terminata da poco la sessione estiva di Calciomercato, la dirigenza del Milan inizia a pensare al cosiddetto mercato di riparazione che si terrà a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Maldini e soprattutto Boban sarebbero scontenti dalle recenti prestazioni di Suso e potrebbero pensare di cedere il giocatore spagnolo a gennaio. In queste prime uscite stagionali, il 25enne ha mostrato parecchie ...

Calciomercato Milan - Taison vorrebbe i rossoneri : si penserebbe anche al rinnovo di Suso : Secondo quanto lasciato trapelare da 'Calciomercato.com' il calciatore brasiliano Taison avrebbe chiesto al suo attuale club, lo Shakhtar Donetsk, di consentirgli di partire a gennaio qualora il Milan tornasse nuovamente su di lui. I rossoneri erano stati accostati all'esperto brasiliano verso la fine della finestra di trasferimento estiva, ma alla fine il giocatore brasiliano è rimasto in Ucraina. Il Milan stava cercando di raggiungere un ...

Calciomercato Milan : Matic - Gedson ed Everton possibili obiettivi per gennaio : Il Milan dovrà affrontare la competizione di tre club per assicurarsi la firma del centrocampista del Manchester United Nemanja Matic, secondo quanto riferito giornalista inglese Duncan Castles, citato dal Sun. Quest'ultimo ha recentemente dichiarato che entrambi i club Milanesi avrebbero fatto offerte per Matic in estate, ma il giocatore è rimasto ai Red Devils. Secondo quanto riportato da 'Milannews', il Milan potrebbe tornare alla carica per ...

Calciomercato - Mandzukic lascia la Juve : il consiglio di Ronaldo per il colpaccio - che mosse di Milan e Napoli : Il Calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi sia grazie al mercato svincolati che per quanto riguarda le prossime sessioni di mercato: quelle di gennaio ma anche per la prossima stagione. Sta continuando a muoversi la Juventus che opera soprattutto in uscita. Mandzukic IN QATAR, CI SIAMO ED IN ENTRATA... – La Juventus si muove in uscita, è praticamente fatta per la cessione del croato in Qatar, ...