Serie C | valzer di panchine | Delneri avrebbe rifiutato la Triestina

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Tante novità sullediC. Si sa, il terzo campionato professionistico di calcio italiano non è facile da affrontare nemmeno per le squadre con grandi nomi e le cosiddette big, figurarsi per le matricole o per coloro che puntano alla salvezza inC. Nell'ultimo periodo sono stati tanti gli esoneri inC: Cornacchini esonerato dal Bari, Pavanel dalla, Gaburro dal Lecco (dove è stato esonerato anche il direttore sportivo Tesini), Vanoli dal Bisceglie e Zenoni dalla Feralpisalò. Ognuno di questi è un caso differente da un altro e non mancano le situazioni in cui si sono vociferati litigi con i vertici societari. Nel Bari, mister Cornacchini ha pagato la mancanza di risultati: i 7 punti dopo 5 gare risultavano essere veramente un magro bottino per una società che in estate ha speso tanto nel calciomercato e che punta a raggiungere la promozione in ...

