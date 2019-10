Nubifragio Trieste | bomba d’acqua mette in ginocchio la città | strade allagate e traffico

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)d'acqua a, dove il maltempo si sta abbattendo nelle ultime ore e dove è prevista allerta meteo dalla Protezione civile fino a mezzanotte: molte lee almeno una quarantina le chiamate ai vigili del Fuoco dopo che numerosi tombini sono saltati, trasformando lein veri e propri torrenti.

BaticElisabetta : Violento nubifragio a Trieste: stradee case allagate, musei chiusi /Foto - Gazzettino : Nubifragio a Trieste: allagamenti e danni in città, vigili del fuoco al lavoro - Andrea751201 : RT @il_piccolo: Nubifragio su #Trieste, strade trasformate in torrenti e tombini 'saltati': disagi per pedoni, auto e bus. LE FOTO https://… -