Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), 2 ott. – (AdnKronos) –per il, che anon dà seguito alla grande vittoria sul Liverpool all’esordio non andando oltre lo 0-0 nel match valido per la seconda giornata del gruppo E di Champions League. I partenopei possono recriminare sulle tante opportunità sprecate, tra cui un palo e due traverse ma sono mancati sul piano dell’intensità e della ferocia agonistica che avevano messo in mostra contro i campioni d’Europa al San Paolo. Ora nella classifica del girone gli azzurri salgono a quota 4, mentre i belgi conquistano il loro primo punto. Dopo un quarto d’ora di studio la squadra di Ancelotti è la prima a rendersi pericolosa. Cross da sinistra di Mario Rui che attraversa l’area, arriva Callejon e calcia di prima, Coucke salva sul palo, Milik interviene per il tap-in, la prima conclusione viene respinta, poi da ...

Padova_News : Mezzo passo falso per il Napoli a Genk solo 0-0 - TV7Benevento : Mezzo passo falso per il Napoli, a Genk è solo 0-0... - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Mezzo passo falso per il #Napoli, a #Genk è solo 0-0 -