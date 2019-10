Luca Traini | confermata condanna a 12 anni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Marco Della Corteperlaa 12da parte della Corte d'Assise di Appello, il 30enne ferì 6 migranti per "vendicare" Pamela Mastropietrolaa 12per, il 30enne che ferì 6 migranti sparando all'impazzata. Il tutto per vendicare l'omicidio della 18enne Pamela Mastropietro. Il processo, andato in scena con rito abbreviato e a porte chiuse, si è svolto davanti alla corte di assise d'appello di Ancona. La difesa di, rappresentata dall'avvocato Giancarlo Giulianelli, aveva chiesto per il suo assistito gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.dunque la pena già prevista in primo grado per l'attacco perpetrato il 3 febbraio 2018. Quel giorno,sparò a sei profughi provenienti dal Nordafrica. Nel corso del raid furono inoltre danneggiati negozi e altri edifici, tra cui la ...

