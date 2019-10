Lamorgese svela il bluff di Salvini sui rimpatri dei migranti | sono meno degli anni scorsi

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. Eildi Matteo: sotto la sua gestioneprecedenti.

