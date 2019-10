Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il difensore del Napoli, tornato per una sera nella sua Genk ha commentato ai microfoni di Sjy la gara di Champions Amarezza per i tre punti «Era importante finire con almeno un punto. Sapevamo che era una squadra difficile da affrontare. Hanno giocatori giovani ma di talento., Eravamo pronti e abbiamo fatto una buona partita, ma nonriusciti a segnare un gol che ci avrebbe fatto mettere al sicuro» Cosa è mancato? «Più rabbia e determinazione, potevamo aprire la partita con un gol ese non fai golbravi a essere così solidi dietro. È da tanto tempo che non vedevamo un Napoli così solido» In Champions per adesso zero gol «Dobbiamo essere più determinati, in campionato abbiamo preso troppi gol e non è da noi, dobbiamo far vedere un’altra faccia del Napoli perché sesolidi dietro posliberare gli attaccanti. ...

capuanogio : Il #Napoli ha deciso di non fare ricorso contro la squalifica per 2 giornate di #Koulibaly che ha insultato l'arbit… - napolista : #Koulibaly: «Contro queste squadre se non fai gol puoi rischiare, invece siamo stati solidi» «È stata bellissima l… - ilcalciototale : Meret 7 Di Lorenzo 5,5 Koulibaly 6 Manolas 6 Mario Rui sv (Malcuit 5,5) Callejon 5 Allan 5,5 Elmas 5,5 (Mertens 5,… -