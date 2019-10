IED Roma Design Awards il 9 ottobre a Roma

Mike Pompeo incontra Conte a Roma : dazi sui prodotti Ue e dossier libico i temi principali. E Washington chIEDe il distacco dalla Cina : dazi. È questo il tema che interessa maggiormente il governo italiano e che è stato affrontato in occasione della visita Romana del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, che ha incontrato martedì il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre mercoledì è in programma il meeting con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’esecutivo vuole assolutamente evitare, o almeno ...

In pochi giorni investite due agenti della polizia locale a Pomezia e Tivoli. La Cisl Fp di Roma Capitale e Rieti chIEDe maggiori tutele per la categoria : Roma – A distanza di pochi giorni la polizia locale registra due infortuni sul lavoro nella nostra provincia. In entrambi i casi si tratta di due colleghe agenti, una investita pochi giorni fa a seguito di una carambola di auto mentre effettuava i rilievi di un incidente stradale a Pomezia, e l’altra investita sulle strisce pedonali, questa mattina a Tivoli, mentre terminava il proprio servizio di viabilità proprio all’incrocio d ...

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. Usa chIEDono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

"Da Roma a Trieste e giù fino a Lecce". Salvini lancia la Piazza Continua di chi chIEDe il rispetto del voto : “Tutta Italia si sta mobilitando contro questo governo che non ha nessuna presa sul consenso popolare. Domenica scorsa abbiamo fatto straripare di gente il prato di Pontida, il 19 ottobre confidiamo di essere ancora di più a Roma, mentre non si contano le singole iniziative di Piazza: ad Aosta, Trieste, Bergamo, Parma, Napoli, Lecce”. Così il segretario leghista Matteo Salvini descrive il suo progetto di opposizione, ...

Roma. Passeggiata a pIEDi e in bicicletta lungo la via francigena : Il Municipio V di Roma organizza per il prossimo 22 Settembre una Passeggiata sia a piedi che in biciclette elettriche,

Roma - caos in metropolitana : passeggeri evacuati a pIEDi lungo le gallerie della linea B per un guasto. Al buio la fermata di Termini : caos a Roma lungo le linee della metropolitana. Alcuni passeggeri questa mattina sono stati fatti scendere a piedi in una delle gallerie della linea B. La segnalazione arriva direttamente dalle persone che erano a bordo dei vagoni, i quali hanno riferito che l’evacuazione è avvenuta a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato tra la fermata Circo Massimo e quella del Colosseo, tra le più frequentate anche dai turisti. Sono sotto la ...

Roma - strangolò la ex ragazza e le dIEDe fuoco : ergastolo per Vincenzo Capuano : ergastolo per Vincenzo Capuano, l'uomo che uccise la sua ex ragazza Sara Di Pietrantonio, 22 anni, il 29 maggio del 2016 a Roma. Capuano secondo la ricostruzione degli inquirenti, incapace di accettare la fine della relazione, speronò l’auto di Sara e dopo averla strangolata diede fuoco alla donna il cui corpo venne trovato semicarbonizzato dai vigili del fuoco. Omicidio di Sara Di Pietrantonio, ...

Ostia - la Dda di Roma chIEDe 24 condanne per il clan Spada : “Ergastolo per il boss Carmine - Roberto e Ottavio” : Ci sono tre ergastoli tra le 24 condanne richieste della Procura di Roma nel maxiprocesso al clan Spada, gruppo attivo a Ostia, sul litorale Romano, in corso nell’aula bunker di Rebibbia davanti alla Corte d’Assise. I pubblici ministeri della Direzione distrettuale antimafia Mario Palazzi e Ilaria Calò hanno chiesto l’ergastolo per Carmine Spada, detto “Romoletto” ritenuto uno dei capi del clan, per Roberto Spada, già ...

Roma - Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella metro : «Scandaloso. L'amministrazione chIEDa scusa a Matteo» : «Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?». Giorgia Meloni, leader di Fratelli...

Roma - Massimo Ferrero sIEDe sulle scale in Piazza di Spagna e se la deve vedere con in vigili : In attesa di sapere se il suo addio alla U.C. Sampdoria diventerà realtà, il patron Massimo Ferrero si è reso protagonista di un episodio nella sua città. Seduto sui gradini di Piazza di Spagna è stato redarguito dai vigli L'articolo Roma, Massimo Ferrero siede sulle scale in Piazza di Spagna e se la deve vedere con in vigili proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alfonsi : a Raggi chIEDo legge speciale per Roma e decentramento municipi : Roma – “Con la sindaca Raggi ho sempre avuto un rapporto schietto, riconoscendole cio’ che ha fatto di buono e attaccandola per cio’ che ha fatto di sbagliato e questo non cambiera’ con il nuovo Governo. Ma una possibilita’ in piu’ oggi si apre. Quello di arrivare finalmente a una legge speciale per Roma come per le altre grandi Capitali europee che metta al centro un vero decentramento per i ...

Venezia 76 - la presidente di giuria contro Roman Polanski : “Non voglio alzarmi in pIEDi e applaudirlo” : “Non andrò alla serata di gala in onore di Roman Polanski, ma è giusto che il suo film sia in concorso a Venezia”. A tuonare contro il regista di Rosemary’s baby è la regista argentina Lucrecia Martel, presidente della giuria del Festival di Venezia 2019. Durante la conferenza stampa di presentazione delle giurie Martel ha spiegato la motivazione della sua assenza all’imminente serata di gala per Roman Polanski e per il suo ultimo film J’accuse, ...

Calciomercato Roma - clamoroso Taison : il giocatore chIEDe la cessione attraverso i social [FOTO] : “Lasciatemi andare”. Così su Instagram Taison Barcellos Freda chiede la cessione allo Shakhtar Donetsk. Il 31enne attaccante brasiliano è un possibile obiettivo di mercato della Roma. Una trattativa confermata anche dall’agente di Taison, che ha detto che si potrebbe chiudere in settimana. Paulo Fonseca riabbraccerebbe così un suo ex giocatore. Visualizza questo post su ...

Calciomercato Roma - clamoroso Taison : il giocatore chIEDe la cessione attraverso i social : “Lasciatemi andare”. Così su Instagram Taison Barcellos Freda chiede la cessione allo Shakhtar Donetsk. Il 31enne attaccante brasiliano è un possibile obiettivo di mercato della Roma. Una trattativa confermata anche dall’agente di Taison, che ha detto che si potrebbe chiudere in settimana. Paulo Fonseca riabbraccerebbe così un suo ex giocatore. Visualizza questo post su ...