Crocifisso e tortellini | cancellano i simboli

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Gian Micalessin A Bologna il vescovo Monsignor Maria Matteo Zuppi, prossimo al soglio cardinalizio, pretende di lasciare un'eredità indelebile ad un gregge colpevole di nascondere il maiale nell'impasto del tortellino. Per riparare all'evidente islamofobia, vuole sostituire il porco con il pollo e condividere così con i «fratelli» musulmani le gioie gastronomiche della festa del Patrono. A Roma Lorenzo Fioramonti, ministro grillino dell'educazione, auspica di veder le aule scolastiche spogliate dai crocifissi per sostituirli con mappamondi e brani della Costituzione. I sogni del Vescovo e del ministro sono il segnale poco serio, ma sicuramente grave, della crisi identitaria e della deriva anti-cristiana che affligge il Paese. Una deriva largamente velleitaria nel suo tentativo d'abbraccio con quegli islamici che - come ricordava Monsignor Giacomo Biffi, rimpianto ...

