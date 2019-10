Brindisi | investe un bambino e si sente male | entrambi gravi in ospedale | l’uomo operato

Brindisi - investe un ciclista : prima fugge poi torna sul posto : Emanuela Carucci Il fatto è accaduto in provincia, a Carovigno. Il pirata della strada è stato denunciato. La vittima, un 21enne senegalese, è in buone condizioni di salute Era in stato di ebbrezza alcolica un uomo di 64 anni di Ostuni, un Comune in provincia di Brindisi, quando ha investito a Carovigno (sempre nel Brindisino) un ciclista extracomunitario. Cosa ancor più grave è che l'uomo non ha prestato subito soccorso ed è ...