Big Sanremo 2020 | Amadeus fa una scelta clamorosa | “Deciderò…”

Sanremo 2020 - Amadeus : “I ‘Big’ li scelgo io” : “Devo chiarire un malinteso. La commissione musicale che presiedo e che è composta, oltre che da me, da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del festival, mi riservo io la scelta di inviare gli inviti agli artisti”. Così Amadeus ha tenuto a precisare all’AdnKronos che la scelta finale sui ...

I Big del Festival di Sanremo 2020 annunciati durante I Soliti Ignoti a gennaio : I Big del Festival di Sanremo 2020 saranno annunciati il 6 gennaio. Secondo l'indiscrezione riportata da davidemaggio.it, ci sarà da aspettare prima di conoscere i nomi di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, la 70esima, con la conduzione di Amadeus. Si tratta quindi di un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dopo che per anni, i nomi dei Big partecipanti erano stati annunciati durante la serata in cui si ...

Sanremo 2020 : i Big annunciati il 6 gennaio durante lo speciale de I Soliti Ignoti : Amadeus Per scoprire i nomi dei 20 big che parteciperanno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio del prossimo anno, bisognerà attendere il 6 gennaio 2020. Amadeus annuncerà i cantanti della kermesse canora nello speciale de I Soliti Ignoti che andrà in onda su Rai 1 il giorno dell’Epifania. L’atteso annuncio non avverrà, dunque, come è avvenuto per le ultime edizioni, nel corso ...

Sanremo 2020 - Amadeus rispolvera le Nuove Proposte : gara separata dai Big - è polemica : Saranno 5 i giovani che arriveranno sul palco dell'Ariston ma non verranno inclusi tra i campioni. Per loro una gara a parte...

Sanremo 2020 - Amadeus : ecco quando verranno svelati i Big in gara : Amadeus al Festival di Sanremo: i big verranno svelati il 6 Gennaio Amadeus, da poco più di un mese, è stato nominato dalla Rai come il prossimo conduttore nonchè direttore artistico di Sanremo 2020. E sull’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni è stata riportata la prima novità apportata dal popolare conduttore. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dal magazine edito da Mondadori, pare che i big in gara al Festival di ...

Sanremo 2020 - l'annuncio dei 20 Big il 6 gennaio a I Soliti ignoti : Giornate, queste, ricche di notizie sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Come spiega Tv Sorrisi e Canzoni, l'annuncio ufficiale dei 20 artisti in gara tra i Big sarà fatto il 6 gennaio in una puntata speciale di Soliti ignoti per l’Epifania, programma condotto da Amadeus e abbinato alla Lotteria Italia.Si tratta di una novità rispetto agli ultimi anni. Con Carlo Conti prima e ...

Il Sanremo di Amadeus - 20 Big in gara e sarata cover : Venti Big in gara, la serata del giovedì dedicata interamente a cover di canzoni che hanno fatto la storia del festival e una porta sempre aperta per Fiorello. Amadeus, ospite di Mara Venier nella prima puntata della stagione di 'Domenica In', ha concesso qualche anticipazione sulla 70ma edizione del festival, che lo vedrà al timone nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. Proprio in omaggio ai 70 anni del festival si è deciso di ...