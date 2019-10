Amazfit Bip è disponibile sullo store ufficiale nel nuovo colore Rosso Cinabro

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)Bip è stato meritatamente uno dei wearable più apprezzati e consigliati dello scorso anno e ora, per donargliappeal, il brand cinese ha deciso di lanciarlo nella nuova e più vivace colorazione. L’annuncio, come potete vedere qui sotto, è arrivato direttamente attraverso i canali social ufficiali die ilBipè giàall’acquisto, dove si affianca alla classica versione nera. Dai un tocco dialla tua vita!Il nero sta bene con tutto, ma i dettagli colorati diBipsono quel che ti serve per distinguerti dalla massa. Scoprilo subito su.shop! Gepostet vonItaly am Mittwoch, 2. Oktober 2019 Il prezzo del device resta invariato, lo trovate al seguente link: AcquistaBipPer il resto, al netto ...

DennisZangheri : Smartwatch ed indossabili, le migliori offerte del giorno! ??XIAOMI AMAZFIT BIP ??66€ ??XIAOMI MI BAND 4 ??25€ Ved… - DarioConti1984 : Amazfit GTR (42 mm) e Amazfit BIP: da ora avrete l'imbarazzo della scelta per le colorazioni! | MobileWorld… - mobileworld_it : Amazfit GTR (42 mm) e Amazfit BIP: da ora avrete l’imbarazzo della scelta per le colorazioni! -