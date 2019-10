Tim porta la scuola a casa | piattaforma digitale per ragazzi con problemi di salute

Nadia Toffa - l’ulTimo video a Le Iene : «Vieni a casa mia e porta una telecamera» : «Ciao Giorgio, ti andrebbe di venire a casa mia con la telecamera?». La voce è quella di Nadia Toffa e le parole sono contenute in un messaggio vocale su Whatsapp. Così la conduttrice de Le Iene scomparsa per un cancro il 13 agosto invitava l’amico Giorgio Romiti, autore del programma. L’obiettivo era quello di spiegargli l’idea che aveva avuto: un video di venti minuti in cui raccontare l’anno appena trascorso e la ...

L'ulTimo messaggio di Nadia Toffa : Non importa quanto - ma come vivi : «Ciao Giorgio, senti mi è venuta un'idea, hai tempo oggi di passare qui, a casa mia, con la telecamera tutta l'attrezzatura microfoni e cose varie? A casa mia, se ti va, se ce la fai, se mi dai conferma, c'è anche Max, così... sorpresa! Ti dico tutto quando sei qua però mi serve la camera anche capito? Camera, microfono robe varie... ti aspetto cioè aspetto tua conferma ecco... baci ciao bello». È un messaggio vocale di Whatsapp, registrato nel ...

Nadia Toffa - l’ulTimo messaggio : «È importante come vivi - non quanto» : Addio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli amiciAddio Nadia Toffa, il ricordo degli ...

Nadia Toffa - l’ulTimo video-testamento a “Le Iene” : “Sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Non importa quanto vivi - ma come” : Per il primo appuntamento de “Le Iene Show”, in onda in prima serata su Italia Uno domani e condotto da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino con gli interventi della Gialappa’s, verrà mostrato un documento in cui si ricorda Nadia Toffa. Un vero e proprio video-testamento inedito, dove l’inviata e conduttrice chiede di essere accompagnata ad incontrare le persone a lei davvero care. Il video è stato registrato il 21 dicembre 2018, come ...

Weekend di continui "sbarchi fantasma" a Lampedusa : gli ulTimi due portano a nove il totale - arrivati 176 migranti : Si teme una strage al largo di Misurata. I profughi recuperati dalla guardia costiera libica in alto mare sono stati riportati nel Paese nordafricano

Sampdoria-Inter : 1-3. Conte resta a punteggio pieno e riporta la Juve a distanza di sicurezza. Sampdoria ulTima e in crisi nera : Sei su sei, punteggio pieno e vetta della classifica in solitaria. Ennesimo scoglio superato con brillantezza dall’Inter di Antonio Conte, che si impone a Marassi contro la Sampdoria per 3 a 1 e riprende il primo posto che momentaneamente le aveva scippato la Juventus vincitrice a sua volta in casa contro lo Spal. Non è stato un successo facile quello dei nerazzurri, che hanno comunque dato un’ottima impressione su un campo ...

Il nuovo trailer di Indivisible ci porta alla scoperta del combatTimento del nuovo titolo dei creatori di Skullgirls : Il publisher internazionale 505 Games e gli sviluppatori di Lab Zero Games sono lieti di annunciare la disponibilità di un nuovo trailer di Indivisible che mostra le meccaniche di combattimento e le coloratissime ambientazioni di questo interessante progetto. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.Il trailer è impreziosito dalle musiche di Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Koudelka) e dalle clip disegnate da Studio Trigger (Kill La Kill) e ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Zagabria 2019 : Danielian si porta avanti nel singolo maschile - otTimo quinto posto per Frangipani. Nel femminile al comando Usacheva : Si è appena conclusa la prima giornata di competizioni alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), palazzo del ghiaccio teatro questa settimana della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Nella gara più intrigante, quella dell’individuale maschile, a guidare una classifica molto corta dopo lo short program è il russo Artur Danielian, il quale ha ottenuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi ...

Lino Guanciale - L’allieva e Porta rossa : “La stagione 3 sarà l’ulTima” : La Porta rossa 3 e L’allieva 3: l’annuncio di Lino Guanciale Brutte notizie per i fan de L’allieva e La Porta rossa: il protagonista maschile delle due fiction, Lino Guanciale, intervistato da TvSerial.it a Fest 2019, il festival delle serie tv, ha annunciato che la terza stagione sarà l’ultima. E’ ormai risaputo che Lino Guanciale, dopo aver girato due stagioni di una fiction, valuta se fare o meno la terza, ...

Torino - comprano i loculi e portano fiori ogni setTimana : “Quando moriremo non lo farà nessuno” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

"Profondamente offesa da Vespa" : la donna vitTima di violenza intervistata a Porta a Porta : “Le luci, la concitazione, il pubblico, i tempi velocissimi mi hanno frastornato in modo tale da impedirmi di capire ciò che era appena successo, ma ora a mente più fredda dichiaro di sentirmi profondamente offesa dal tono e dai modi usati da Vespa nel corso della trasmissione. Mi sento offesa anche a nome di tutte le donne che non sono state ‘fortunate’ come me”, ha detto all’Ansa Lucia Panigalli, la ...

No Man's Sky : l'ulTimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR - lancia un nuovo evento e altro : È passato poco più di un mese dal rilascio dell'aggiornamento Beyond di No Man's Sky e lo sviluppatore Hello Games è ora pronto per espandere ulteriormente l'elenco delle funzionalità del suo simulatore di esplorazione spaziale, con il lancio dell'ultimo evento della community di gioco. Ciò è accompagnato da una serie di correzioni e miglioramenti, tra cui una riduzione della sfocatura con PSVR.Il nuovo evento vi consentirà di portare a termine ...

Milano Fashion Week - Benetton dà il via ufficialmente alla setTimana della moda (a bordo piscina) e porta in passerella Braccio di Ferro : La Milano Fashion Week si è aperta con un tuffo in piscina (la storica Cozzi, gioiello di architettura degli anni Trenta). In questi ultimi giorni d’estate, complice il clima ancora caldo, Benetton ha portato a bordo vasca la sua “color wawe“, una sfilata che è una vera onda di colore mentre dal trampolino si esibiscono i campioni mondiali Giovanni Tocci, Noemi Batti e Gabriele Auber che, dalla pedana, hanno ...

Tragedia a Venezia : barca contro la diga. 3 morti - anche un nome importante tra le vitTime : Forse un errore umano, forse una terribile fatalità. Fatto sta che tre persone sono morte ed una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto stasera a Venezia. Secondo le prime informazioni riferite dai vigili del fuoco, uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, e nello schianto tre occupanti della barca sono morti. Sul posto si trovano i vigili del fuoco e mezzi della Capitaneria di Porto. Il gravissimo ...