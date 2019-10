Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 1 ottobre 2019) Il ministro della Salute conferma che i fondi in più per lanon saranno toccati. Una boccata d’ossigeno importante per il Ssn che sarà accompagnata da due novità di peso: l’addio al superticket ei una profonda revisione della compartecipazionespesa da parte dei cittadini

fisco24_info : Speranza:?niente tagli alla Sanità, ma chi ha di più pagherà di più: Il ministro della Salute conferma che i fondi… - arlcobain : RT @aurorashgdr: Cerco una scusa per passare sotto casa tua con la speranza di trovarti casualmente, anche se ci incontrassimo non cambiere… - Max_Alle : RT @Vale_ASR_98: Sarebbe un'ottima soluzione ma già mi immagino i romani 1.0 indignati perché 'Roma nun c'ha niente da invidià a Milano' op… -