Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Sono una delle tante persone adulte che si sono emozionate alla vista del fiume umano colorato – così tanto giovane anagraficamente – che continua a colmare strade e piazze in tutto il mondo in difesa del pianeta. Condivido gli intenti che queste manifestazioni esprimono. E mi piace pensare che la consapevolezza e l’energia che la giovanissima e coraggiosa Greta Thunberg ha irradiato sia in parte anche il frutto dell’eredità costruita da moltissime persone adulte che si definiscono ecologiste e che hanno lavorato per la salvaguardia della natura fronteggiando l’incuria, il dileggio e la sottovalutazione di buona parte del mondo politico e sociale. C’è però un “ma” che riguarda un pericolo: quello che potrebbesottovalutato se, mentre si lotta per la consapevolezza e la giustizia ambientale, non si pone attenzione all’ingiustizia di genere e alla ...

ilfattoblog : Sessismo, quei cartelli allo sciopero per il clima non devono essere sottovalutati - erregi69 : Sessismo, quei cartelli allo sciopero per il clima non devono essere sottovalutati - Cascavel47 : Sessismo, quei cartelli allo sciopero per il clima non devono essere sottovalutati -