Governo | Zingaretti | ‘chiedo a tutti meno polemiche e più fiducia’

Sondaggi - Conte appeso a Renzi : nel Governo conta più di Di Maio e Zingaretti : Italia Viva fa male sopratutto al Partito Democratico che si ridimensiona, calano anche i 5stelle, crolla +Europa che perde...

Governo : Zingaretti - spirito nuovo - ricreare fiducia nel Paese : "Lo abbiamo detto fin dal primo giorno che questo Governo si dovrà caratterizzare anche per un spirito nuovo, per mostrare al Paese che lavoriamo per il bene comune. Sia quando si tratta di vicende regionali sia quando si tratta di scelte da fare a livello di Governo. Bisogna riaccendere l'economia, riprendere la stagione degli investimenti, abbassare le tasse sui redditi più bassi del Paese, impedire l'aumento dell'Iva". Lo ha detto il ...

Orban attacca il Governo : «Esecutivo separato dal popolo». Ira Di Maio - Zingaretti : nemico dell'Italia : Il premier ungherese Viktor Orban attacca il governo italiano da Roma, durante la festa di Atreju 2019: «Esecutivo separato da popolo», scatenando l'ira di Luigi Di Maio e di Nicola...

Sgarbi : 'Questo è Governo Grillo-Renzi - Zingaretti non può essere completamente c...' : Erano in pochi ad immaginare qualche anno fa che Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle potessero formare una maggioranza destinata a sostenere lo stesso governo. Proprio l'attuale situazione politica è finita sotto la lente d'ingrandimento di Vittorio Sgarbi. Da ospite di Otto e mezzo, il deputato e critico d'arte ha inteso manifestare quella che è la sua idea su quali siano le strategie politiche che si celano dietro i fatti che si sono ...

Zingaretti : "Mi auguro che la mossa di Renzi non abbia impatto sul Governo" : L’uscita di Renzi dal Pd? “Mi auguro che non abbia nessun impatto sul governo. Certo le scissioni sono sempre un errore, provocano divisioni, non è positivo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato al Tg1.Dal segretario dem, dunque, nessuna attestazione di fiducia. Piuttosto, un augurio, una speranza neanche troppo convinta. Sempre riguardo l’uscita di Renzi, Zingaretti ha ...

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...

Governo - Salvini attacca : “Squallidi e ipocriti. Renzi ha fregato Conte - Zingaretti e Di Maio” : Il segretario della Lega, Matteo Salvini, attacca Matteo Renzi e il Governo dopo la scissione del Pd: "Renzi è riuscito a fregare Conte, Zingaretti e Di Maio. Pensavano di star tranquilli sulle loro poltrone e già volano gli schiaffoni. Siete vergognosi, squallidi e ipocriti. Fate fare all'Italia una figura meschina nel mondo".Continua a leggere

Governo - Zingaretti : “Accordo con M5s? La politica dell’odio stava distruggendo l’Italia” : “Quando si è aperta” la strada del Governo con il M5S “è perché la politica dell’odio stava distruggendo l’Italia e fermarla vuol dire Governo che non chiude gli occhi e non cavalca i problemi con rabbia ma cerca di dare soluzioni con il buon Governo”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Festa dell’Unità di Torino. L'articolo Governo, Zingaretti: “Accordo con M5s? La politica dell’odio stava ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il Governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Gruppi Renzi verso scissione dal Pd/ Nuovo partito nel Governo ma contro Zingaretti : Nuovi Gruppi Renzi in Parlamento, anticipo della scissione dal Pd con Nuovo partito alla Leopolda: le parole dei Renziani e le mosse 'contro' Zingaretti

Governo - Zingaretti : “Non saremo litigiosi come Salvini”. I militanti dem : “Ultima occasione” : “Non farò come Salvini che faceva le pulci a Conte, se dovrò criticarlo, lo farò, ma siamo una squadra e sosteniamo il premier”. Dal palco della Festa de l’Unità di Milano, il segretario del PD Nicola Zingaretti commenta così la nuova formazione di Governo. “Non voglio un esecutivo come quello giallo verde dove chi ne faceva parte si guardava in cagnesco. La mia squadra è quella di tutto il Governo compresi i ministri del M5S” dichiara ...

Governo - Zingaretti : “Considero parte della mia squadra anche i ministri M5s” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si rivolge ai ministri del Movimento 5 Stelle cercando una leale e sana collaborazione nel nuovo Governo: "Il Partito Democratico ha una sua rappresentanza nel Governo, ma io giudico nella mia squadra anche i ministri del Movimento 5 Stelle", afferma inviando un segnale distensivo ai neo-alleati.Continua a leggere

Governo : Zingaretti a Acli - ‘ora discontinuità - mettere al centro persone’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘è questo il momento di riaprire una stagione di giustizia e di lotta alle disuguaglianze”. Lo ha detto il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, intervenuto al 52° Incontro nazionale di Studi delle Acli che si sta svolgendo a Bologna. ‘Abbiamo voluto fare una grande scommessa per ridare al Paese la speranza che con un buon Governo della cosa pubblica si possa vivere meglio ...