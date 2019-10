Ginnastica artistica | Mondiali 2019 | presentati 10 nuovi elementi! Simone Biles

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Marco Lodadio guida i Moschettieri per l’impresa olimpica : Cinque Moschettieri per un’unica, grande missione: qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile andrà a caccia dell’impresa ai Mondiali che si disputeranno dal 4 al 13 ottobre, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco a Stoccarda ma bisognerà davvero gettare il cuore oltre l’ostacolo anche perché il fatto di dover gareggiare nella prima ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Oksana Chusovitina - highlander immortale. 44 anni di cuore - insegue l’ottava Olimpiade! : Da Indianapolis 1991 a Stoccarda 2019. In mezzo 28 anni di agonismo, una gravidanza, tanti trionfi e una carisma al di fuori del comune, un cuore e una grinta tipici solo degli highlander di un’epoca che non c’è più. Signori e signore, Oksana Chusovitina è ancora qui: dal suo primo Mondiale sono passati quasi tre decenni, nella magica settimana di Indianapolis vinse tre medaglie (oro con la squadra e al corpo libero, argento al ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Italia in prova podio. Enrico Casella : “Buona impressione - la squadra è carica” : Mancano tre giorni all’inizio dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e oggi l’Italia femminile è scesa in pedana a Stoccarda per la consueta prova podio, appuntamento importante per trovare il giusto feeling con l’attrezzatura da gara e per prendere le misure a un palazzetto da sempre caratterizzato da un’illuminazione particolare. La Scheyer-Halle può essere insidiosa ma le azzurre si sono ben distinte, soprattutto al ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le partecipanti e le convocate - le ragazze Nazione per Nazione : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Oltre 200 ragazze parteciperanno alla rassegna iridata, di seguito i nomi di tutte le ginnaste iscritte all’evento. partecipanti Mondiali Ginnastica artistica 2019: NOME COGNOME Nazione Farah Ann Abdul ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia ai raggi X. Giorgia Villa guida un quintetto fatato : L’Italia vuole essere assoluta protagonista ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputano a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, il quintetto femminile va a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e ha tutte le carte in regola per completare la missione. Conosciamo più da vicino le azzurre che scenderanno in pedana sabato 5 ottobre (ore 09.00) nel turno di qualificazione, il gruppo è formato dalle quattro ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : tutte le stelle. Da Biles a Melnikova - passando per Derwael e Liu. Le Downie e l’infinita Chusovitina : Ci avviciniamo a grandi passi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Conosciamo da vicino tutte le stelle straniere (femminili) che regaleranno grande spettacolo in terra teutonica. Simone Biles è naturalmente la ragazza più attesa, la Reginetta della Polvere di Magnesio, la più forte ginnasta di tutti i tempi che si presenta per andare a caccia del record assoluto di medaglie ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : su che canale vederli in tv gratis e in chiaro. La guida completa : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con la rassegna iridata della Polvere di Magnesio. Come si potranno seguire i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica? I diritti televisivi sono stati acquistati dalla Rai che però deve ancora svelare il proprio palinsesto, dunque al momento non si sa ancora quali gare trasmetterà in differita e quali ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Simone Biles - la Reginetta vuole dominare. Elementi inumani - Cannibale a caccia di record : Per entrare nella leggenda, per diventare sempre più mito, per andare oltre l’impossibile, per superare il limite dell’umano. Quando sei la più forte di tutti i tempi, quando sei la numero 1 acclarrata, quando sei la più grande vista su questo Pianeta non puoi fare altro che spingerti oltre qualsiasi confine. Simone Biles è atterrata a Stoccarda e vuole volare ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno dal 4 al 13 ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : quali sono gli obiettivi dell’Italia? Tra Olimpiadi e Finali - si possono vincere medaglie? : La qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questo deve essere l’unico grande obiettivo dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, quello che verrà in più sarà gradito e accolto con piacere ma il pass per la rassegna a cinque cerchi viene prima di qualsiasi altra cosa. Cosa devono fare le nostre Nazionali per agguantarlo? Essere tra le migliori nove squadre del turno ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Italia in missione! C’è un’Olimpiade da conquistare! : L’Italia va in missione, vola a Stoccarda ed è pronta ad battagliare punto su punto, esercizio su esercizio, per conquistare un sogno: la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questo è il grande obiettivo del quadriennio per le nostre Nazionali di Ginnastica artistica che saranno impegnate ai Mondiali in programma dal 4 al 13 ottobre, l’obiettivo è quello di staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi con entrambe le ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : calendario e date. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ginnastica artistica si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo in terra teutonica dove andrà in scena la rassegna iridata che precede le Olimpiadi di appena nove mesi. Questo appuntamento metterà in palio anche diversi pass per i Giochi di Tokyo 2020, in particolar modo nove nelle gare a squadre: saranno determinanti i turni di qualificazioni, previsti per i ...

FOTO Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia ha la sua mascotte - l’elefante Tessa posa con le azzurre : Un’elefante di nome Tessa (l’apostrofo non è un errore, stiamo parlando di una “femminuccia”). Questo simpatico pupazzo è la mascotte dell’Italia femminile che si sta preparando per i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena dal 4 al 13 ottobre. La nostra Nazionale è partita ieri alla volta di Stoccarda, le ragazze del DT Enrico Casella hanno viaggiato sul pullman che da Brescia le ha portate in ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : Italia col body giallo-nero! Creazione particolare per la qualifica. Come si vestiranno le azzurre? : Saremo tutte giallo-nere per un giorno. Questi saranno i colori che caratterizzeranno i body dell’Italia ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, la Nazionale femminile indosserà le particolari creazioni di Sigoa nel turno di qualificazione in programma sabato 5 ottobre (le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.00). La nuova collezione usa queste particolari tonalità cromatiche, il giallo non è mai stato un colore di riferimento per ...