Email da Amazon per il cambio server? L’ennesima truffa | fate attenzione

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 1 ottobre 2019) Una nuovatorna a colpire gli utenti della Rete, indirizzata in particolar modo agli utenti meno esperti, che spesso si lascino ingannare da finti messaggi. È il caso di una mail, che sembrerebbe provenire da, nel quale il colosso dell’e-commerce, paventando un fantomaticodi, chiede il reinserimento dei dati della propria carta di credito. In realtà gli ignari utenti vengono dirottati su una pagina realizzata ad hoc, dietro alla quale però non c’è. Il colosso americano, come spesso accade in questa tipologia di truffe, è all’oscuro della vicenda e non sta richiedendo nessuna informazione personale ai propri clienti. Ancora una volta dunque si cerca di sfruttare la poca dimestichezza con la tecnologia di un certo tipo di utenza e la buona fede che in Rete è una merce rara. Come sempre il consiglio è quello di diffidare, verificare con ...

