“È incinta!” La figlia del famosissimo attore è in attesa di un bebè Il pancione

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Siamo alla Paris Fashion Week, che per chi non lo sapesse è uno degli eventi più attesi nel mondo della moda: sono molte le Maison di fama internazionale che vi hanno preso parte per presentare le collezioni per la Primavera/Estate 2020. Le star non si sono volute perdere un appuntamento tanto glamour e hanno seguito le sfilate direttamente dalle prime file. Ad attirare le attenzioni durante lo show di Elie Saab è stata Anouchka Delon, ladi Alain, che ha messo per la prima volta ilin mostra in pubblico. È incinta del compagno Julien Dereims, apparso innamoratissimo al suo fianco, e ha optato per un look premaman total black. Insomma, Anouchka Delon è incinta, aspetta il primo figlio dal compagno Julien Dereims ed è più bella e raggiante che mai. Fino ad oggi aveva preferito tenere nascosta la notizia ma alla sfilata di Elie Saab, tenutasi in occasione della Paris ...

