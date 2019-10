Fonte : gossipetv

(Di martedì 1 ottobre 2019)pronta per tornare in tv con L’Assedio fa una sorprendente rivelazione sulLeggendo questo pezzo sicuramente in tantissimi resteranno stupiti. Chi è affezionato alsicuramente lo sa:è un volto storico del reality di Cinecittà. È stata lei, infatti, a condurne le prime due edizioni che ci … L'articolo: “Il? No, non lopiù” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Daria Bignardi stupisce: “Il Grande Fratello? No, non lo guardo più” - zazoomnews : Grande Fratello Daria Bignardi svela: “Non lo guardo anche se…” - #Grande #Fratello #Daria #Bignardi - zazoomblog : Grande Fratello Daria Bignardi svela: “Non lo guardo anche se…” - #Grande #Fratello #Daria #Bignardi -