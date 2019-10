Chrome e Firefox iniziano a usare Http 3 | il nuovo protocollo di internet

Fonte : wired

(Di martedì 1 ottobre 2019)(Getty Images) Cloudflare, Googlee Mozillahanno aggiunto il supporto preliminare dei protocolli Quic e/3, due nuovi standard per il web che consentiranno connessioni più affidabili, veloci e sicure agli endpoint web./3 è la nuova versione principale del hypertext transfer protocol () che consentirà ai contenuti di spostarsi dai server ai client utilizzando ilQuic (quick udpconnession) anziché quello attualmente utilizzato, il transmission control protocol (Tcp). Inoltre/3 include il supporto transport layer security (Tls) per la crittografia. IlQuic è stato creato unendo l’affidabilità del Tcp e la velocità dell’Udp (User Datagram Protocol). In questo modo è nato undi trasporto ancora più veloce e affidabile dei suoi predecessori. Cloudflare, una dei giganti del content delivery network, dei ...

