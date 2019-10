Atalanta arrembante | ma Ilicic tradisce dal dischetto | lo Shakhtar trova la vittoria a

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019) L’gioca, lotta e fa divertire ma non riesce a mettere sotto lo: nel finale arriva il gol beffa che regala 3 punti agli ucraini Serata europea ancora una volta amara per l’. Dopo il ko all’esordio contro la Dinamo Zagabria i bergamaschi tornano in campo, questa volta in Italia, per la seconda sfida del Girone C contro loDonetsk. Formazione ampiamente alla portata dei ragazzi di Gasperini, ma che riesce a portarsi a casa 3 punti pesantissimi grazie alla maggiore esperienza europea. Jennifer Lorenzini/LaPresse L’può solo prendersela con se stessa. Prima il vantaggio di Zapata, poi il rigore sbagliato daal quale fa seguito il pari di Moraes. Poi un palo a testa firmato da Pasalic () e Marlos (). Il primo tempo racconta perfettamente il trend della gara: l’non chiude il match, loè vivo. La beffa ...