Ad Astra | Brad Pitt in un viaggio interstellare alla ricerca del padre e di sé stesso

«Ad Astra» : il film - l'uscita al cinema - Brad Pitt e le curiosità : È un mese in cui risuona il nome di Brad Pitt, al cinema nei film Ad Astra e C'era una volta a...Hollywood. Se però nell'ultimo lavoro di Quentin Tarantino l'attore è la spalla di Leonardo DiCaprio, è invece protagonista di Ad Astra, pellicola sci-fi in sala dal 26 settembre. Il film è diretto da James Grey, regista piuttosto eclettico in grado di firmare pellicole eterogenee come il thriller I padroni ...

Ad Astra - film di fantascienza con Brad Pitt - è un polpettone senza nulla di originale : https://www.youtube.com/watch?v=k1dFqDhoS9A La mancanza di originalità in un film di fantascienza è imperdonabile. La missione principale del genere è immaginare un possibile andamento del presente o ancora meglio un nostro futuro, creare una visione di quello che può avvenire, raccontare l’oggi dell’essere umano tramite una visione prima di tutto visivamente coinvolgente del suo domani, di cosa possiamo essere e non siamo ancora e di ...

Venezia : "Ad Astra" non colpisce e il problema non è Brad Pitt - : Serena Nannelli Il film di fantascienza in concorso a Venezia scorre senza veri picchi emotivi, restando in ostaggio della similitudine tra le profondità spaziali e quelle interiori. "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso di cui è protagonista Brad Pitt, era uno dei titoli più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. L'entusiasmo riservato al divo hollywoodiano sbarcato al Lido non è lo stesso generato dalla ...

Brad Pitt : “Ad Astra” mi interessava come uomo - padre - figlio : La solitudine nello spazio di un uomo alla ricerca del padre e delle proprie emozioni. E' questo il tema di "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso alla Mostra di Venezia con protagonisti Brad Pitt, Liv Tyler, Ruth Negga e Tommy Lee Jones. Pitt è anche il produttore del film. "James ed io siamo amici da anni, abbiamo un dialogo molto aperto. Il film mi ha intrigato molto, come uomo, come padre e come figlio. "Ad Astra" vede Roy-Pitt ...

Brad Pitt è bravo - tormentato e dolente. "Ad Astra" ha un limite : Non so se Ad Astra è davvero un bel film, ma Brad Pitt è una brava persona. Da produttore - non solo protagonista - ha supportato un progetto rischioso come “Ad Astra”, in cui James Gray si cimenta per la prima volta con la sci-fi. In concorso a Venezia, promette fino a metà di essere un sequel temporale e tematico di “2001 – Odissea nello Spazio”, per declinare poi verso il più ...

Mostra del Cinema di Venezia - Ad Astra di Brad Pitt è una clamorosa delusione pesante e soporifera : Togliete il giocattolo della fantascienza dalle mani di James Gray. Ad Astra, terzo titolo in Concorso a Venezia 76, è una clamorosa delusione da consumare possibilmente non al secondo spettacolo della sera. La pesantezza e l’evanescenza di questo film sono direttamente proporzionali al tragitto lunghissimo di fuga dell’astronauta McBride (Brad Pitt, della sua straordinaria inespressività ne parliamo tra qualche riga): più il protagonista ...