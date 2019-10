17enne sviene mentre si stava lavando nella vasca da bagno | la ragazza sbatte la testa | i

Fonte : baritalianews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Unadi 17 anni Brianne Marie Rapp come ogni mattina si era alzata per lavarsi e andare a scuola. Quel giorno aveva deciso di farsi unrilassantedama a un certo punto le accade qualcosa d’impensabile. Laviolentemente il capo contro la. Poi il fatal destino si accanisce contro di lei. I suoi capelli ostruiscono il buco dello scarico e l’acqua continua a uscire dal rubinetto riempiendo la. Lanel frattempo era ancora svenuta ed è morta affogata. La prima ad accorgersene della morte dellaè stata la madre che erastanza accanto alma non aveva sentito nulla. La donna ha cercato di rianimare la figlia in tutti i modi senza successo. Il giudice ha ordinato l’autopsia per cercare di aver la prova inconfutabile sulle cause del decesso. Il tragico evento si è consumato a Butler, ...