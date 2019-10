17enne scomparsa da giorni torna a casa durante Pomeriggio 5 La mamma sta

New Jersey - giallo di Aviana : la 17enne scomparsa forse vittima di tratta di esseri umani : Aviana Maribell Weaver, 17enne del New Jersey, è scomparsa da casa 10 giorni fa. La polizia ha affermato che potrebbe essere finita in qualche giro pericoloso, legato al traffico di esseri umani. Gli inquirenti, infatti, non escludono che possa essere stata rapita per essere sfruttata. Durante le indagini, alcune sue immagini sono state rinvenute su dei siti a luci rosse. La mamma, Angelica Scarlett, disperata ha dichiarato: "Ho visto le foto, ...