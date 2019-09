Zoomarine si prepara ad arrivo Halloween | un mese di eventi a tema

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma – Undi, feste a, spettacoli, il ritorno dei Me Conto Te, due horror night in tenda, 7 nuovi percorsi horror da brivido, un contest per premiare Miss Horror. E se non bastasse, bambini in maschera (fino a 130 cm di altezza) gratis. E’ già tempo di, che presenta un programma ricchissimo di iniziative dedicate alla tradizionale festa americana, sempre più di moda anche in Italia. 7 PERCORSI HORROR Si inizia con unatizzazione del Parco: 7 percorsi horror nel segno di fantasmi, zombie, scheletri e le più terribili creature di fantasia. Tra ambientazioni da brivido, colonne sonore spettrali e tante attività ideate ad hoc, il terrore sarà il filo rosso deldi. I 7 percorsi horror – Circo abbandonato, Miniera delle Tenebre, Labirinto del Ragno, Draghi e Magie, La Clinica, Piccoli Brividi, Galeone Maledetto – ...

