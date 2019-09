Sebago e 10 Corso Como | il loafer diventa artistico

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 30 settembre 2019) IlDan, che ha segnato lo stile nella musica, nella storia e nella politica americana, ritorna con un tocco d'arte nella capsule nata dalla collaborazione trae 10. Il logo del concept store milanese, disegnato dall'artista americano Kris Ruhs,il patten grafico stampato all-over sulsimbolo dell'upper class americana, tra gli anni '60 e gli '80. Realizzato in edizione limitata, solo 150 pezzi, sia per uomo che per donna,x 10è proposto in due colori classici, nero e burgundi e texturizzato con un sottilissimo strato in pvc applicato alla pelle con il logo a cerchi concentrici di 10. Ilsarà in vendita in esclusiva nel concept store milanese con un packaging creato ad hoc. La collaborazione sarà celebrata con un evento e la mostra fotografica "s Gallery" ...