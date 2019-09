Prescrizione | i penalisti proclamano 5 giorni di sciopero contro lo stop dopo il primo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Cinquedila riforma della. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penali: loè previsto dal 21 al 25 ottobre prossimi ed è legato allodellailgrado di giudizio, che entrerà in vigore ilgennaio dell’anno prossimo. “Il Ministro della Giustizia ha pubblicamente dichiarato che nessun intervento è previsto su quella norma, mentre il Partito Democratico, ha formulato, sul punto, riserve assai blande”, protestano i, che parlano di principio “aberrante” e avvertono che così “il cittadino resterà in balia della giustizia penale per un tempo indefinito”. “Non esiste alcun problema sulla. Noi e il Pd partiamo da posizioni differenti sul tema, ma quelle sono norme già approvate, che entreranno in vigore a gennaio. Io e gli esponenti democratici siamo ...

