Porto Cesareo | potrebbe esserci un cimitero medievale sotto l' Isola dei Conigli

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lui si chiama Luca Nigro, ed è un giovane studente pugliese universitario appassionato di archeologia. Nelle ultime ore il ragazzo sta facendo discutere, in quanto sulle pagine del quotidiano locale online, Lecce News 24, ha raccontato un episodio accadutogli questa estate mentre si trovava in vacanza insieme ai suoi famigliari. A proporre il periodo di relax proprio a, in provincia di Lecce, fu suo fratello. Un giorno tutti insieme decisero di trascorrere una giornata presso la famosadei, che si trova a poca distanza dalla stessa cittadina, e che si può raggiungere in pochissimi minuti anche con una piccola imbarcazione. Luca ha raccontato che mentre esplorava l'insieme agli altri il suo sguardo è caduto su un particolare che in pochissimi istanti ha catturato la sua attenzione. Stavano camminando su un tratto di litorale dall'aspetto lunare, quindi ...

Montgirbes : Ultimi Sprazzi ... #TorreLapillo #Lapillo #PortoCesareo #Lecce #Salento @ Torre Lapillo, Porto Cesareo LE - GeliavElia : @ChiaraCiv Ci tornerai, tranquilla. Torre Lapillo Porto Cesareo, Lecce - solcapano : RT @In_differente_m: Solo per dirvi che, tre ore fa a Porto Cesareo era così! Ciao @Potty_L -