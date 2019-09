Lombardia | parte il progetto Move-in per risparmiare emissioni

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Milano, 30 set. (AdnKronos) - La Regioneha lanciato il-In che consente diin auto. I cittadini proprietari di auto benzina Euro 0 e Diesel Euro 0,1,2 e 3 potranno installare una scatola nera (black-box), che consentirà di monitorare le percorrenze, tene

inLOMBARDIA : CACCIA AL TESORO IN LOMBARDIA L’1 ottobre parte la nostra caccia al tesoro! A guidarci in questo viaggio nella bell… - lorenzhaus : @ciaodom @davidepollak2 @a_meluzzi A no? Hai mai conosciuto degli Africani? Io si. Vari amici all'università. Un se… - SmartCityNow1 : RT @fraferri75: La semplificazione e l'efficacia dei servizi non possano che procedere di pari passo. Lo dico da posizione 'privilegiata',… -