‘Live Non è la d’Urso’ | gaffe a luci rosse in diretta | Barbara scioccata | “Basta fermati!”

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mariana Nannis Caniggia ospite a Live – Non è la D’Urso ed è una furia contro il suo attuale marito, nonchè ex calciatore, Claudio Caniggia, ex attaccante della Roma, Atalanta e della nazionale argentina. La donna continua a ribadire le accuse che aveva sollevato la scorsa settimana nei confronti del marito. “Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morte. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti i documenti sul tavolo. A me il divorzio va benissimo, voglio salvare un uomo che è malato. Non piaccio al pubblico? Pazienza. Io so cosa è meglio per me, per i miei figli soprattutto”. “Lui vorrebbe il divorzio ma deve farlo in Spagna, dove stavamo noi, non in Argentina”, aveva spiegato Marianna Nannis.durante la scorsa puntata del ”Live – Non è la D’Urso”.“Fa la giornalista? Se così fosse non si sarebbe fatta chia...e da un vecchio di ...

matteosalvinimi : Felice di aver partecipato poco fa a Milano all’iniziativa degli amici dell’Ente Nazionale Sordi. Non vi lasceremo… - trash_italiano : Live – #noneladurso, Francesca De André collassa prima della messa in onda e viene portata via in ambulanza - Eurosport_IT : No, non siamo a Venezia! Anche nello Yorkshire c'è l'acqua alta ????????? Pericolo per i corridori ?? ??? LIVE su Eu… -