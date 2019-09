L’illusoria lotta agli evasori

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Legge ingiusta legge nulla”. Agostino d’Ippona, De libero arbitrio Evasione, perché chiamarla così? Secondo la Treccani significa fuga da un luogo di costrizione, una prigione, un manicomio criminale e via dicendo. Dunque il sistema fiscale è un carcere. In tal caso difficile non simpatizzare co