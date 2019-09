L’estremo saluto a Chirac | con 80 leader mondiali compreso Putin Per l’Italia | Mattarella

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Al termine della messa solenne nella Chiesa di Saint Sulpice a Parigi, la bara del presidente Jacques, morto quattro giorni fa a 86 anni, è stata trasportata al cimitero di Montparnasse per il rito della sepoltura. L'ex presidente riposa adesso accanto alla figlia Laurence, scomparsa nel 2016. L'inumazione è avvenuta nella più stretta intimità familiare: presenti una decina di persone. E' la prima volta che un presidente della Repubblica viene sepolto a Parigi. "Se preghiamo per coloro che ci governano, è perché hanno la responsabilità del bene comune. Questa preghiera è un obbligo che ha a che vedere con l'amore per il prossimo". Con queste parole poco prima l'arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit, che ha officiato la cerimonia religiosa, aveva cominciato la sua omelia. "C'era nel nostro ex presidente un vero amore per il prossimo. Era a suo agio sia nei saloni dell'Eliseo che ...

