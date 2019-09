Giustizia ambientale e giustizia sociale | una rima obbligatoria

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) C’è un filo comune e paradossale che lega le manifestazioni del Friday for Future di venerdì e le manifestazioni dei Gilet gialli francesi che vanno avanti ormai da quasi un anno: il clima. La sua salvaguardia, le azioni da mettere in campo e la loro narrazione. Un filo comune tirato da versi opposti: la salvaguardia del clima come perno delle manifestazioni delle generazioni più giovani e la netta opposizione, non alla sua salvaguardia ma alle scelte intraprese, subito degenerata, da parte di chi in Francia ha visto nella carbon-tax l’attacco alle proprie già precarie condizioni di vita.Il punto di equilibrio di quel filo sta nel ruolo che ora la politica può e deve avere se si vuole invertire la narrazione che la destra sta portando avanti sulla cosiddetta rivoluzione green, ossia che pensare all’ambiente sia una cosa da ...

