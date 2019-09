Djokovic | la sfida impossibile del tennista contro un lottatore di sumo Prova a batterlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Cambio di sport per il numero 1 del tennis mondiale? No, solo un divertente scambio con alcuni lottatori dia Tokyo. Novak, in Giappone per disputare i Rakuten Open è salito su una pedana per incontrare alcuni lottatori. Il risultato è esilarante. Il serboa spostare l’uomo che ha davanti, inutilmente. Poi segue i loro movimenti e, alla fine, sconfitto mostra il muscolo sorridendo. L'articolo, ladelundie alla fine mostra i muscoli ridendo proviene da Il Fatto Quotidiano.

