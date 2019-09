Def | Conte | rapporto deficit Pil sarà numerino un po’ alto

Conte tratta con l’Ue per alzare il Deficit. E avverte : “I dazi di Trump ci fanno male” : Domani il varo del Def. Visco (Bankitalia): “Bene la Bce, ma i governi agiscano per favorire la crescita”

Conte : "Da Malta svolta non Definitiva - non dismetto il decreto sicurezza" : Dal vertice di Malta è arrivata "una svolta significativa ma non definitiva" sui migranti: lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato su questo tema da Stampa, Repubblica e Fatto Quotidiano. "Dalla Germania, dalla Francia e da altri Stati abbiamo avuto aperture che in passato erano impensabili", ha sottolineato il premier, "c'è stata grande disponibilita'" anche sui porti alternativi che saranno "i ...

Conte : «Giù tasse a redditi medio-bassi e a imprese. Al lavoro per investimenti verdi fuori da Deficit» : «Le risorse reperite» da calo dello spread, lotta all'evasione, tax expenditures e spending review «potranno contribuire a una significativa riduzione del carico fiscale su...

Ambiente - Conte : “Chiederemo a Ue lo scomputo degli investimenti verdi da calcolo Deficit” : “Europa, Mezzogiorno e Ambiente sono opportunità essenziali da cogliere all’interno di una nuova stagione riformatrice che ho l’onere e l’onore di avviare come presidente del Consiglio. Non si tratta di questioni separate l’una dall’altra”. Lo dice il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. “Le parole economia ed ecologia hanno una radice etimologica comune di origine greca, oikos appunto, che ci richiama ...

Terremoto Centro Italia - prima visita di Conte : “Domande ricostruzione privata troppo lente : ora stop alle proroghe. Definire interventi” : Arquata del Tronto, poi Accumoli e infine Castelsantangelo sul Nera. La prima visita ufficiale del presidente del Consiglio, come capo del nuovo esecutivo M5s-Pd, come aveva promesso, è nelle zone colpite dal sisma del 2016. Con Giuseppe Conte, nel breve tour tra i paesi più colpiti, ci sono anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile e Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, succeduto a Paola De Micheli, ...

Confindustria al governo Conte : “Non chieda più Deficit all’Europa” : Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla dal Forum Ambrosetti di Cernobbio e si dice ottimista sul futuro del governo Conte bis, ma avverte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista della manovra: "La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente".Continua a leggere

Conte 2 - Cottarelli : “Incertezza governo gialloverde ci costerà 20 miliardi nel prossimo anno. Priorità? Evitare aumento Deficit” : “L’incertezza negli ultimi 14 mesi ci costerà più o meno, nei prossimi anni, tra i 18 e i 20 miliardi di euro, perché abbiamo diversi titoli che sono stati emessi a uno spread più alto di quello che prevaleva a inizio maggio 2018″. Sono le parole di Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano, rispondendo a una domanda del conduttore, Alberto ...

Dal Deficit alle migrazioni - cosa cambia in Europa con il Conte bis : Dal Conte I al Conte bis. Il nuovo governo Pd-Cinque stelle ha già incassato l’apertura della Ue dopo oltre un anno di tensioni fra l’esecutivo gialloverde e i vertici comunitari. A suo favore giocano ministri stimati a Bruxelles e un atteggiamento più dialogante. Ma la partita con l’Europa non è chiusa

Pensioni ultime notizie : testo Definitivo governo Conte Bis - cosa recita : Pensioni ultime notizie: testo definitivo governo Conte Bis, cosa recita Sul fronte Pensioni ultime notizie non possono non riguardare il programma del governo Conte bis. Stando al testo definitivo dello stesso si avranno maggiori politiche di welfare e quindi di assistenza sociale, soprattutto con focus alle famiglie aventi basso reddito. Mentre per Quota 100 non c’è alcuna indicazione (potrebbe restare così com’è anche nel 2020 e forse ...

Governo Conte 2 - il programma Definitivo in 29 punti : dal taglio tasse al salario minimo - al processo per l’autonomia differenziata : Ha preso forma, con una versione definitiva, l’accordo a cui hanno lavorato negli ultimi giorni M5s e Pd in vista della nascita del Governo Conte 2, la cui lista di ministri è stata appena presentata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo la bozza di programma in 26 punti, pubblicata ieri sul Blog delle Stelle, è oggi uscita una versione definitiva, alla quale si aggiungono altri tre punti. Il testo è intitolato ...

Giuseppe Conte alla Festa del Fatto : "Inappropriato Definirmi premier M5S. Tra Pd e grillini molte consonanze" : Sono un premier 5 stelle? “Non sono iscritto al Movimento 5 stelle, non partecipo alle riunione del gruppo dirigente, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, definirmi dei 5 stelle mi sembra formula inappropriata”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano. “Rimane però il dato - ha sottolineato - che c’è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con M5s molto bene e il ...

