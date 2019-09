**Def : Conte - salario minimo in programma governo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Il salario minimo è nel programma di governo, collegato a un contratto di riferimento e al problema della rappresentanza sindacale e all’efficienza erga omnes dei contratti di lavoro collettivi”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Def: Conte, salario minimo in programma governo** sembra essere il primo su Meteo Web.

Def : Conte - ‘non stupisca stima evasione - potenziale 12 - 5 mld’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – La stima di 7 miliardi dalla lotta all’evasione “non deve sorprendere, e non devono sorprendere le stime consistenti sulle possibilità di recuperare ingenti risorse finanziarie incrementando i pagamenti elettronici”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.“Ci sono varie stime in circolazione – spiega il presidente del Consiglio – ...

**Def : Conte - taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Iniziamo già dall’anno prossimo a ridurre il cuneo fiscale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.L'articolo **Def: Conte, taglio cuneo fiscale già dall’anno prossimo** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Def : Conte - ‘più uso moneta elettronica senza penalizzare commercianti’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Per contrastare l’evasione fiscale “uno degli strumenti più efficaci è incentivare l’uso della moneta economica, senza penalizzare nessuno. Devono partecipare tutte categorie, il nostro obiettivo – siamo a lavoro su tante simulazioni – è di raggiungere le finalità senza tuttavia penalizzare commercianti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza ...

Def : Conte - ‘non tutti obiettivi primo anno ma già impostate molte riforme’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – “Io ho chiesto la fiducia su 29 punti programmatici, su un progetto politico molto articolato”, e il governo è al lavoro “già da quest’anno, non possiamo rinviare. Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, la svolta verde, il taglio del cuneo fiscale e abbassare tasse… Non faremo tutto il primo anno, ma abbiamo già ...

Ecco la NaDef del Conte Bis : niente aumento Iva - Deficit al 2 - 2% : La manovra per il 2020 sarà di circa 29 miliardi. È quanto si evince dalla bozza della nota di aggiornamento al Def. Sono previsti interventi, tra nuove entrate e riduzioni di spesa, per circa 14,4 miliardi. La flessibilità sul deficit è di circa 14,4 miliardi, lo 0,8% del Pil. Conte: "Confermo la sterilizzazione dell'Iva, ma non ci acContentiamo".Continua a leggere

Manovra - il governo approva il Def. Conte : Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Def : Conte avverte i renziani - ‘no a giochini - qui per fare le cose’ : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un monito, ma anche un altolà a chi vorrebbe far passare il suo governo come un esecutivo pronto ad alzare l’Iva, e dunque in procinto di aumentare le tasse. A quanto apprende l’Adnkronos, ieri nel teso vertice di maggioranza andato in scena nella notte a Palazzo Chigi sulla nota di aggiornamento del Def, il premier Giuseppe Conte è intervenuto sui rapporti tra dem e renziani di Italia Viva, ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** (2) : (AdnKronos) – Ok a uno stop a 360 gradi, ma il presidente del Consiglio ha chiesto ai suoi di fornire risposte concrete, perché se i soldi per non far scattare le clausole di salvaguardia sono stati trovati, c’è bisogno di uno sforzo in più per individuare le risorse necessarie a realizzare le prime misure targate Conte bis.Pronta la risposta del M5S, con Di Maio che sul tavolo è pronto a calare l’asso di un software che ...

**Def : Conte chiede soluzioni - da Di Maio software anti-frodi per recuperare 5-7 mld** : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Un software anti-frode che consenta di recuperare dai 5 ai 7 miliardi di euro, risorse vive da mettere sul piatto del taglio al cuneo fiscale e del salario minimo -solo per citare alcuni obiettivi del governo giallorosso- per una manovra che non si limiti a sterilizzare le clausole Iva -la tagliola da 23 miliardi- ma realizzi anche le prime misure per spingere sul motore della crescita. A quanto apprende ...

Def : da pasta a latte - Conte punta a taglio Iva per beni prima necessità : Roma, 30 set. (AdnKronos) – Pane, pasta, latte e, più in generale, beni di prima necessità. A quanto si apprende da fonti di governo, il premier, Giuseppe Conte, starebbe lavorando in filo diretto con il Mef soprattutto per ‘sforbiciare’ l’Iva a questo tipo di prodotti -portandola dal 4 all’1%- una mano tesa alle classi più disagiate. Per favorirle, si sta studiando anche l’ipotesi di fornire -ai meno ...