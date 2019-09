Taylor Mega | “Con Erica una relazione aperta” | poi lo scontro in ascensore

Giorgia Caldarulo - chi è la fidanzata di Taylor Mega : Giorgia Caldarulo da qualche settimana è balzata agli onori delle cronache rosa per la sua relazione con Taylor Mega. A lanciare lo scoop è stato dapprima Riccardo Signoretti nel corso di Pomeriggio5, rivelando di essere in possesso di alcune foto esplicite dell'influencer in compagnia di una ragazza. Moltissimi seguaci di Taylor Mega hanno immaginato potesse trattarsi di Erica Piamonte, con la quale da diverso tempo l'influencer ha imbastito ...

Giorgia Caldarulo - la nuova fiamma di Taylor Mega - : Fonte foto: InstagramGiorgia Caldarulo, la nuova fiamma di Taylor Mega 1Sezione: Spettacoli Tag: Instagram Francesca Galici Da qualche settimana Giorgia Caldarulo è al centro del gossip per la relazione con Taylor Mega. Ecco chi è la giovane modella barese Ha 22 anni, è mora ed è una modella. Ha partecipato a Uomini e Donne, è stata ...

Mattino Cinque Taylor Mega sono bulimica per colpa dello stress : L’influencer ed ex naufragaTaylor Mega ospite a “Mattino Cinque” ha rivelato di soffrire di bulimia, anche se è a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una dieta scorretta. L’influencer ha spiegato di cadere vittima del disturbo soprattutto nei momenti ...

Taylor Mega : "Non ho mai finto sentimenti con nessuna o nessun ex" : L'ex gieffina e naufraga dell'Isola dei Famosi Taylor Mega è piombata nuovamente sulle cronache gossip per via del triangolo fra lei, Erica Piamonte (sono state concorrenti insieme nella casa del Grande Fratello) e Giorgia Caldarulo che giorni fa è stata pizzicata mentre baciava l'influencer.La situazione di Taylor al momento è discussa soprattutto a Pomeriggio cinque dove ha cercato di chiarire la questione ma anche sui social e come ...

Taylor Mega - confessione notturna spiazza : “Finto di non provare affetto” : Erica Piamonte e Taylor Mega, è davvero tutto finito? Ormai non si fa che parlare d’altro: del caso “Taylor Mega ed Erica Piamonte“, le due ragazze che si sono incontrare per la prima volta al Grande Fratello e che hanno fatto largamente chiacchierare per la loro strana relazione. Abili entrambe a cavalcare l’ondata mediatica, attualmente […] L'articolo Taylor Mega, confessione notturna spiazza: “Finto di non ...

Giorgia Caldarulo ad Erica Piamonte : "Taylor Mega ha scelto la moscia" (video) : Nuovo scontro social tra Erica Piamonte e la 'rivale in amore' Giorgia Caldarulo per Taylor Mega. Le due ragazze, ancora una volta, si sono battibeccata su Instagram, dopo le ultime rivelazioni nella puntata di ieri di 'Pomeriggio 5'. Giorgia Caldarulo: 'Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi, è superficiale' prosegui la letturaGiorgia Caldarulo ad Erica Piamonte: ...

Taylor Mega e Giorgia - Erica Piamonte : “Queste rose si ammosceranno” : Erica Piamonte torna ad attaccare Taylor Mega e Giorgia Caldarulo Nuovo scontro a distanza tra Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello 16, e Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin a Uomini e Donne. La nuova fidanzata di Taylor Mega ha definito “grezza” la commessa toscana durante una puntata di Pomeriggio 5. Una replica, […] L'articolo Taylor Mega e Giorgia, Erica Piamonte: “Queste rose si ...

Taylor Mega - la confessione choc : «Da quando avevo vent’anni soffro di bulimia» : “Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia”, Taylor Mega confessa i suoi disturbi alimentari di cui soffre fin dalla giovane età. L’influencer, ex partecipante all’Isola dei Famosi e guest star nell’ultima edizione del Grande Fratello, ha spiegato ai microfoni di “Mattino Cinque” la sua problematica: “Non è facile parlarne perché prima di tutto te ne vergogni. E’ sempre molto difficile. avevo già detto qualcosa sui social, senza però dire tutto, ...

Giorgia Caldarulo : "Spero di fidanzarmi con Taylor Mega. Erica? La vedo grezza nei modi - è superficiale" : Giorgia Caldarulo, la social influencer che è stata paparazzata durante un bacio appassionato con Taylor Mega, scatenando la gelosia e la rabbia di Erica Piamonte, l'ex concorrente del Grande Fratello 16 con cui la Mega si stava frequentando fino a poco tempo prima, è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque.Giorgia Caldarulo ha esordito, replicando alle parole poco carine di Erica Piamonte che il ...

Taylor Mega dopo la polemica a Pomeriggio 5 : “Non devo giustificarmi” : Pomeriggio Cinque: Taylor Mega replica alle polemiche in studio Taylor Mega, qualche ora fa, ha deciso di replicare alla polemica nata ieri negli studi di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Cosa è successo? Erica Piamonte ha accusato la bionda influencer di essere stata poco rispettosa nei suoi confronti, in quanto lei era la sua amante e non sapeva nulla della nuova relazione di Taylor con Giorgia Caldarulo. Erica, che era l’amante ...

Mattino Cinque Taylor Mega dice soffro ancora di bulimia : L’influencer Taylor Mega soffre ancora di bulimia ed è la diretta interessata a rivelarlo nella trasmissione Mattino Cinque, riprendendo alcune considerazioni fatte pubblicamente già nelle scorse settimane. Nonostante sia a conoscenza dei danni che derivano da un disturbo del comportamento alimentare simile, la Mega ha confessato alla conduttrice Federica Panicucci di non volerne discutere sui social per non indurre le sue fan a seguire una ...

Taylor Mega nei guai - parla il paparazzo : "Storie con le ragazze? Tutto finto - è show" : L'influencer accusata di aver messo in piedi una "fiction" con Erica Piamonte e Giorgia Calderulo per ottenere visibilità