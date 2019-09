L’uragano Lorenzo raggiunge la categoria 5 e minaccia le Azzorre

Fonte : retemeteoamatori

(Di domenica 29 settembre 2019) Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion E’ ormai ufficiale l’uraganoha toccato in queste ore la massima intensitàndo la5 (la piu’ alta su una scala da 1 a 5) con venti medi di 260km/h. L’occhio dell’uraganonella massima intensità Mai infatti nella storia dei satelliti(dal 1960) un ciclone così intenso si era formato così a est dell’oceano Atlantico. Nei prossimi giorni proseguirà nella sua risalita verso nord-est lungo l’oceano scendendo dalla5 alla 3 entro Martedì. Tra martedì e mercoledì probabilmente interesserà le isole piu’ settentrionali dellecome2 e rischiando di battere un nuovo record. Come poi capita perderà successivamente le caratteristiche di uragano e diventerà una profonda depressione extratropicalendo ...

