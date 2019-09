Lecce-Roma | le parole di Liverani e Fonseca nel post-partita

Dzeko firma il successo della Roma per 1-0 contro il Lecce : Con un gol di Dzeko nella ripresa la Roma batte il Lecce 1-0. La squadra di Fonseca legittima il successo grazie a un buon secondo tempo dove Kolarov si è fatto parare il rigore del possibile...

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Lecce-Roma 0-1 - Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0 - super Immobile : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Lecce-Roma 0-1, Dzeko fa volare i giallorossi. Lazio-Genoa 4-0, ...

Lecce-Roma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : sempre Dzeko - Kolarov tradisce dal dischetto [FOTO] : Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma passa al “Via del Mare”. Decide un gol di Dzeko. Partita di sofferenza per i giallorossi, che però hanno anche sbagliato un rigore con Kolarov. In alto la FOTOGALLERY. Lecce-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb Lecce (4-3-3): Gabriel 6.5; Rispoli 7, Rossettini 6, Lucioni 5, Calderoni 6.5; Majer 6, Petriccione 6, Tachtsidis 5.5 (63′ Imbula 5.5); Mancosu 6.5 (51′ Shakhov ...

Risultati Serie A – Roma e Lazio si rialzano contro Lecce e Genoa - successo vitale dell’Udinese sul Bologna : I biancocelesti calano il poker contro il Genoa riscattando il ko con l’Inter, successo striminzito invece per Roma e Udinese con Lecce e Bologna Emozioni e tanti gol nel pomeriggio domenicale di Serie A, che certifica la rinascita di Roma e Lazio dopo le sconfitte subite nel turno infrasettimanale contro Atalanta e Inter. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi I biancocelesti stendono senza pietà il Genoa all’Olimpico, rifilando quattro ...

Formazioni ufficiali Lecce-Roma : Dzeko non riposa : Formazioni ufficiali Lecce-Roma – Non si ferma a 6^ giornata valida per il campionato di Serie A, si giocano le gare delle 15, match che preannunciano grande spettacolo ed in grado di portare indicazioni. La Roma in campo della trasferta contro il Lecce, la squadra di Fonseca è alla ricerca del riscatto dopo la brutta prestazione e la sconfitta davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, stagione fino al momento positiva per ...