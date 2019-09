Gears 5 | il prezzo del Ferro è aumentato in alcuni paesi senza preavviso

Fonte : eurogamer

(Di domenica 29 settembre 2019) Ildeldi5, la valuta premium utilizzabile per acquistare contenuti di personalizzazione e Potenziamenti, poche ore fa èin alcune regionialcun.Come riporta Eurogamer.net, al lancio del gioco nel Regno Unito ilcostava 3,99 £ per 500 unità, 6,99 £ per 1000 unità e 14,99 £ per 2250 unità.Da ieri invece i prezzi riportati nel negozio interno del gioco sono aumentati lievemente. Ora il, sempre in UK, costa 4,25 £ per 500 unità, 8,50 £ per 1000 unità e 16,50 £Leggi altro...

