Delusione Italia | Matteo Trentin deve accontentarsi dell’argento | Max Pedersen è il nuovo

(Di domenica 29 settembre 2019) Una medaglia d’argento che fa male per, ilcampione del mondo è Maxche regala il primo oro iridato alla Danimarca Ilcampione del mondo è Max, che si prende la medaglia d’oro nella prova élite maschile dei Mondiali di ciclismo. Primo titolo iridato della storia per la Danimarca, che mai fino a questo momento era riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Niente da fare per, chedi un argento che fa davvero male per la prestazione fornita sulle strade inglesi, compreso l’attacco ai duecento metri respinto dal danese. Sette ore di una battaglia assurda che il corridore azzurro avrebbe potuto vincere, se solo avesse valutato meglio l’ultimo scatto. A completare il podio c’è Stefan Kung, che precede l’altrono Gianni Moscon, per poco fuori dalla top-three. ...

